"Vitoria Guimaraes si Umilinta Bucuresti" Mihai Mironica scrie despre cel mai slab meci facut vreodata de FCSB in Europa si despre inca o eliminare prematura

FCSB e out din cupele europene dupa 0-1 la Guimaraes, in returul Play Off-ului pentru grupele UEFA Europa League.

A fost, probabil, cel mai slab meci facut vreodata de FCSB in cupele europene. Desi in istoria Stelei si a celor de la FCSB au fost momente si mai deplorabile. De exemplu, exceptionalul Victor Piturca a reusit performanta unica de a nu califica Steaua in doua sezoane in cupele europene. Bine, daca nu participi in cupele europene, nu ai cum sa faci cel mai slab meci in cupele europene. Inteligenta strategie...

E interesant cum momentul de minim al lui FCSB in cupele europene s-a petrecut totusi in play-off-ul Europa League. La un 1-0 decis de un penalty tanase-comanian, cu un atacant brazilian de cristal cazut la o atingere nici măcar baschetbalistică. Iar modele ale fotbalului nostru, printi, regi nici macar nu se apropie de acest nivel. O sa spunem ca scorul putea fi foarte mare in favoarea echipei portugheze la cum s-a jucat. Doar ca mari performante din istoria fotbalului nostru asa s-au obtinut, cu un sac de ocazii la poarta noastra si noi pe atac ca-n faimoasa gluma: Camataru trece de un adversar, trece si de-al doilea, si de-al treilea, trece si de mijlocul terenului...

Da, Becali este principalul responsabil, asa cum o recunoaste si el, cel putin declarativ. A pus antrenori niste marionete pentru ca vrea ca el sa fie antrenor in fealitate. L-a pus, de exemplu, pe Vintila, pe care-l instala si Hagi cand era adevaratul antrenor din postura de patron. Insa si jucatorii nu pot folosi scuza asta la nesfarsit cu antrenorul la FCSB. Despre Vina, Gica Popescu spune ca e cel mai bun din echipa, dar el joaca la fel de jalnic ca si ceilalti. Despre Tanase, Hagi spunea ca e cel mai bun jucator de atac din Romania, dar nu iese cu nimic in evidenta cand se da de greu. Coman, despre care acelasi Hagi zicea ca e precum Mbappe, e de fapt un Florin Costea in devenire. Pintilii a ajuns sa traiasca doar din vorbe, declaratii de dramoleta, gesturi ridicole de retragere dupa ce este scos din teren gafaind din cauza tricoului prea mulat.

As remarca si contributia FRF care a taiat resursa braziliana, cea mai importanta din lume, pentru echipele romanesti, in timp ce Vitoria Guimaraes tocmai cu brazilienii ne-a facut harcea-parcea. Plus obsesia asta cu “tinerii” desi vedem ca acestia rareori conteaza in dispute internationale ale echipelor romanesti cu seniorii straini.

FCSB este suspectul de serviciu. In spatele sau se afla insa uriasa mediocritate a fotbalului romanesc. CFR Cluj a preluat steagul pe frontul european, dar nici ea n-a reusit sa opreasca aceasta curgere a anilor fara calificare in Champions League.