FCSB, refuzată. De ce a picat transferul de 700.000 de euro încercat de Gigi Becali

Florin Pîrvu , antrenorul echipei ilfovene, a lămurit situația jucătorului chiar înaintea deplasării spre cantonamentul din Croația, de la Terme Sveti Martin. Tehnicianul a subliniat că fotbalistul este netransferabil în actuala perioadă de mercato.

FCSB a încercat să își asigure serviciile lui Remus Guțea , însă mutarea a fost blocată de echipa ilfoveană. Gruparea roș-albastră a oferit 700.000 de euro pentru transferul fotbalistului, dar conducerea celor de la FC Voluntari a spus pas propunerii.

Cine sunt ”Micul Duckadam” și ”Noul Mitea” de la Dinamo! ”A apărat patru lovituri de la 11 metri”

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Două staruri stau la pândă

Florin Pîrvu se opune plecării

„Este adevărat că a existat un interes de la FCSB și știam că o să mă întrebați lucrul acesta. Într-o discuție cu conducerea clubului, am luat decizia ca Remus Guțea să continue alături de Voluntari și vom vedea în perioada următoare ce va fi”, a spus Florin Pîrvu.

Antrenorul lui FC Voluntari consideră că o schimbare de club nu l-ar ajuta pe tânărul jucător în acest stadiu al carierei sale.

„Consider că Remus, în acest moment, are nevoie de Voluntari pentru următoarea perioadă. Este un jucător de real talent. Îi prevăd un viitor frumos, dar trebuie să rămână echilibrat și să-și facă datoria, în primul rând, la Voluntari, după care vom vedea ce va fi”, a transmis tehnicianul.

Remus Guțea a ajuns la FC Voluntari în luna ianuarie 2025, fiind transferat gratis după perioada petrecută la clubul care l-a format, CS Mioveni. În sezonul trecut, extrema a evoluat în 32 de partide, reușind să marcheze șapte goluri și să ofere trei pase decisive pentru echipa sa.