GUIMARAES - FCSB 1-0 | "Asa si? Eu duc, nu-i problema?" Mbappe Coman, ii da replica lui Becali: "Sunt obisnuit cu astfel de declaratii!" Care este noul obiectiv al FCSB-ului

Toate fazele meciului Guimaraes-FCSB sunt aici.

FCSB continua seria dezastruoasa. Au ratat calificarea in grupele Europa League, iar in campionat se afla pe ultimul loc dupa 7 etape. La finalul partidei Florinel Coman a vorbit despre partida si este de parere ca portughezii au meritat calificarea

"Suntem foarte dezamagiti, am luptat, am venit montati, au o echipa foarte puternica si asta s-a vazut, merita calificarea din plin. Am facut un meci prost, nu am reusit sa facem macar un egal, am avut acea ocazie foarte mare la ultima faza. Ne vom axa pe Cupa Romaniei de acum. Campionatul.. suntem pe ultimul loc, avem obiectivul sa intram in play-off. Nu se pune problema pentru retrogradare.

Coman: "Trebuie sa ii dam timp"

Florinel Coman a vorbit si despre Bogdan Vintila si este de parere ca va aduce echipa pe picioare in viitor.

"A venit de doua meciuri, trebuie sa ii dai timp, cred eu ca va pune echipa pe picioare. Trebuie sa o luam de la capat, trebuie sa schimbam totul. Nu am jucat cu gnadul sa imporesionez, imi stiu calitatile si valoarea, sunt dezamagit ca nu ne-am calificat in Europa. Mi-as fi dorit un transfer la Sporting, orice jucator isi doreste un astfel de transfer", a declarat Coman la PRO X.

Coman: "Asa si?"

Florinel Coman a fost criticat la finalul partidei de catre Gigi Becali, dar cand a fost intrebat ce parere are despre acele declaratii a oferit un raspuns interesant.

"Asa si? Eu duc, nu-i problema", a fost reactia lui Coman.