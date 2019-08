GUIMARAES - FCSB 1-0 | Se retrage Pintilii? Anuntul facut de Narcis Raducan imediat dupa eliminarea FCSB-ului din Europa! Noul obectiv: "Sa ne calificam in Play Off-ul Ligii 1"

FCSB e OUT din Europa dupa 0-1 la Guimaraes. Pintilii a facut semn ca se retrage. Narcis Raducan, directorul sportiv al FCSB, a vorbit la finalul partidei pentru ProTV si www.sport.ro

Narcis Raducan: "Au avut o viteza in plus, diferenta a fost mai mare decat o arata scorul! Vom vorbi cu Pintilii"

"E dureroasa aceasta infrangere, tinand cont de miza dublei. Trebuie sa ne ridicam si sa incepem sa reglam ce nu a functionat. Diferenta este mai mare decat o arata scorul, trebuie sa fim sinceri cu noi. Au avut o viteza in plus, au fost superiori. Baietii nostri au pus inima, au vrut si au alergat, dar la acest nivel nu e indeajuns sa alergi. Iti trebuie forta, organizare, idee de joc.

La acest nivel intalnesti echipe organizate, cu putere, cu suporteri!

Traseul a fost usor datorita rezultatelor, dar coeficientul scade. I-am simtit puternici si in tur pe cei de la Guimaraes.

A fost o infrangere la limita, dar daca analizam corect...

Incepand de maine trebuie sa ne concentram pe campionat si sa reducem din punctele diferenta fata de CFR.

E consecinta a ce s-a intamplat in ultima vreme. Sigur, luam in calcul si accidentatii, nu e normal sa ai 8-9 accidentati.

Sigur ca vom discuta cu Pintilii, e un jucator important. Era si el suparat.



Eu cred ca baietii au avut atitudine, au alergat foarte mult, nu avem ce sa le reprosam.



Nu stiu in ce context a spus Pintilii acel lucru. El a venit dupa o accidentare. Dupa acest semicantonament din septembrie va fi util echipei.

In campionat trebuie sa obtinem accederea in Play Off. Sunt ceva puncte diferenta, dar vom fi in formula completa si ne vom concentra pe asta.

Sigur, nu te duce numele in Play Off, dar avem toate aspectele pentru a ne califica in Play Off", a spus Narcis Raducan dupa Guimaraes 1-0 FCSB.