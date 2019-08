GUIMARAES - FCSB 1-0 | Mai ramane Vintila antrenor dupa eliminarea din Europa?! Raspunsul dat imediat dupa meci: "E mult de munca"

FCSB a pierdut cu 0-1 meciul de la Guimaraes si e OUT din cupele europene pentru al doilea an la rand.

Bogdan Arges Vintila: "E greu, avem mult de munca! Sper ca Pintilii sa nu ia o decizie la cald, mai are multe de aratat"

"Este mare pacat ca nu am reusit sa ne calificam, am luptat, am facut tot de a depins de noi pentru a merge mai departe. Astazi, adversarii nostri au fost mai buni, mai prezenti in fata portii. Totusi, desi au avut mai multe ocazii, ne-au dat gol doar din penalty.



Stiam ca va fi greu, ca vor avea si publicul de partea lor. Am incercat sa stam asezati bine in teren si sa plecam pe contraatac. Din pacate nu am reusit acest lucru.

L-am pus pe Vina in dreapta pentru ca provine din mijlocas si poate sa coboare cu fundasul lor stanga. Pantiru a jucat acolo pentru a putea acoperi golul lasat de Florinel Coman in momentul in care urca.

Pintilii vine dupa o accidentare, a fortat mult. Cu introducerea lui Harlem am incercat sa dam forta ofensiva, am vrut ca el sa fie pivot.

Sunt momente grele, dar eu sper ca Pintilii sa nu ia o decizie la cald. El este un fotbalist foarte bun, care mai are multe de spus. El a venit dupa o accidentare, a fortat revenirea pentru a fi alaturi de echipa si il inteleg.

Avem mult de munca, stiu ca este posibil sa redresam echipa. Avem timp in pauza competitionala si trebuie sa o facem.

Nu are legatura declaratia patronului cu jocul de pe teren. Nu castigi cu o declaratie.

Fiecare este liber sa creada in Dumnezeu sau nu. Cine crede, crede, se roaga. Ideea este sa nu iei numele Domnului in desert. A ajuns asa...considera lumea ca esti bolnav daca spui ca esti credincios. Dar asta e.

Vom incerca sa scoatem tot ce putem din jocul cu Viitorul.

E greu sa fii antrenor oriunde, nu numai la FCSB. Este presiune peste tot si rezultatele te tin in pozitia de antrenor", a spus Bogdan Arges Vintila la finalul meciului Guimaraes 1-0 FCSB.