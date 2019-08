GUIMARAES - FCSB 1-0 | "Cand eram eu acolo se plangeau ca se sufoca, acum sa vedem ce mai gasesc sa spuna!" Un fost antrenor al FCSB-ului ii face praf pe jucatori: "Vorbesc mult si arata putin"

Toate fazele meciului Guimaraes-FCSB sunt aici.

FCSB continua seria dezastruoasa. Au ratat calificarea in grupele Europa League, iar in campionat se afla pe ultimul loc dupa 7 etape. Fostul antrenor al celor de la FCSB, Nicolae Dica, a vorbit despre jocul din aceasta seara cu Guimaraes si despre situatia ros-albastrilor. Acesta considera ca este strict vina jucatorilor pentru situatia in care s-a ajuns si ar trebui sa vorbeasca mai putin in afara terenului.

"Jucatorii ar trebui sa vorbeasca mai mult pe teren, sa demonstreze pe teren, nu sa vorbeasca cu patronul. Este dificil sa descriu jocul lor, pentru ca practic, am vazut o singura echipa pe teren, Guimaraes. Si-au creat foarte multe ocazii, au dominat jocul, au facut un presing sus. A fost o echipa conectata la joc, din ce am vazut eu. Din pacate pentru fotbalul romanesc am vazut o echipa a Stelei fara ambitie, fara dorinta. Ma asteptam sa vad o atitudine a jucatorilor, pentru ca era o sansa sa demonstreze", a declarat Dica, la Telekomsport.

Dica: "Cand eram eu acolo se plangeau ca se sufoca"



Nicolae Dica a vorbit despre perioada cand acesta o antrena pe FCSB si spune ca jucatorii se plangeau de modul in care acesta ii pregateste.

"Cred ca explicatia cea mai buna ar trebui sa o dea jucatorii, baietii de acolo care, din punctul meu de vedere vorbesc foarte mult si arata prea putin. Acei baietii care au linie directa cu patronul in fiecare zi la telefon. Imi aduc aminte ca atunci cand se sufocau pe teren si jucam noi cu Sporting, din patru reprize, in trei eram egali cu Sporting, bateam pe Lazio, ne luptam la campionat, dar se sufocau pe teren. Atunci s-au gasit sa vorbeasca despre antrenor. Au spus ca dupa ce am plecat de acolo, ca jucatorii se plangeau la patron ca se sufocau, ca antrenamentele erau scurte si nu stiu cum. Dar din cate stiu faceam lucruri frumoase atunci, in perioada aia.

Ei trebuie sa isi asume. Sunt curios ce mai gasesc acum, am fost eu, spuneau ca sunt antrenamente scurte, a venit Mihai Teja, spuneanu ca sunt lungi. Mereu gaseau alibi. Sa vedem acum ce mai gasesc, pentru ca mereu gaseau alibi", a mai spus Dica