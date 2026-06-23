GALERIE FOTO Reacția campioanei de la Wimbledon pățite precum Simona Halep: Cîrstea și alte jucătoare de top au consolat-o

Reacția campioanei de la Wimbledon pățite precum Simona Halep: Cîrstea și alte jucătoare de top au consolat-o Tenis
Marcu Czentye
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Marketa Vondrousova, suspendată pentru patru ani din WTA de Agenția Internațională a Integrității în Tenis.

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Marketa VondrousovaTenis WTAdopajsuspendarepatru ani
Din articol

Câștigătoarea ediției 2023 a turneului de la Wimbledon, Marketa Vondrousova (26 de ani, 122 WTA) trăiește clipe grele, după anunțul oficial făcut de Agenția Internațională a Integrității în Tenis.

Campioana Wimbledon 2023 a primit suspendarea care i-a fost aplicată inclusiv Simonei Halep

ITIA a dispus suspendarea dreptului de joc al sportivei din Republica Cehă pentru o perioadă de patru ani, după ce a refuzat să se conformeze unui test anti-doping. Vondrousova ar fi refuzat să le ofere oficialilor anti-dopaj o mostră de urină, invocând că ar fi stresată și într-o stare proastă din punctul de vedere al sănătății mintale.

Momentul a avut loc în data de 3 decembrie, în jurul orei 20:00, la domiciliul jucătoarei de tenis din Cehia.

„Nu pot să spun ce urmează,” a punctat Marketa Vondrousova, într-un comunicat oficial în care a precizat cum s-a conformat cerințelor ITIA în ultima jumătate de an, dar fără să dezmintă refuzul de a coopera cu autoritățile anti-doping, în luna decembrie.

De partea opusă, directorul executiv al ITIA, Karen Moorhouse a precizat: „Nu putem avea un sistem anti-doping care să îi permită unui jucător să îi fie mai bine când el a refuzat un test și posibilitatea de a fi testat pozitiv,” a fost poziția exprimată oficial de ITIA, conform Express.

Sorana Cîrstea, mesaj de susținere pentru Vondrousova

Sorana Cîrstea i-a transmis Marketei Vondrousova un mesaj de susținere, pe Instagram. „Nu pot să cred asta. Suntem alături de tine,” i-a scris cea mai bună jucătoare de tenis a României, la ora actuală.

Mesaje de susținere i-au trimis și Paula Badosa, Marta Kostyuk, Karolina Muchova, Eva Lys sau Sloane Stephens.

Marketa Vondrousova

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Comunicatul redactat de Marketa Vondrousova

„Nu mi-am imaginat niciodată că voi scrie ceva de genul acesta. Și, sincer, nu i-aș dori nimănui să treacă prin ceea ce am trăit eu în ultimele luni.

Să te trezești în fiecare zi cu incertitudine, teamă și sentimentul că îți pierzi controlul asupra propriei vieți este ceva greu de descris în cuvinte. A fost o perioadă incredibil de epuizantă și dureroasă, care m-a afectat mult mai profund decât mi-aș fi putut imagina vreodată.

Tenisul a fost întreaga mea viață. Din momentul în care am luat pentru prima dată o rachetă în mână, când eram doar o fetiță, trecând prin mii de antrenamente, accidentări, reveniri și momente la care nici nu îndrăzneam să visez atunci. Mi-a oferit totul. Iar eu i-am oferit totul înapoi.

Nu m-am dopat niciodată.

Nu am avut niciodată un test pozitiv. De-a lungul întregii mele cariere am trecut prin nenumărate controale anti-doping și am intrat mereu pe teren cu conștiința împăcată. La doar trei zile după incidentul care, în cele din urmă, mi-a schimbat viața, am fost testată din nou.

Rezultatul a fost negativ, la fel ca toate testele de dinainte.

Ultimele șapte luni au fost cele mai grele din viața mea. Șapte luni de așteptare. Șapte luni de incertitudine. Șapte luni de luptă. Șapte luni în care am sperat în fiecare zi că, în final, totul se va rezolva.

În schimb, au fost luni pline de teamă, neputință și epuizare. O perioadă în care a trebuit să-mi deschid viața privată în moduri pe care majoritatea oamenilor le-ar împărtăși doar celor mai apropiați. O perioadă în care am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru a demonstra că nu aveam nimic de ascuns.

Am cooperat. Am răspuns fiecărei întrebări. Am oferit tot ceea ce mi s-a cerut. Am depus mărturie în fața tribunalului și am făcut tot posibilul să explic ce s-a întâmplat. Am dat tot ce aveam. Fiecare strop de energie, de putere și de credință.

Chiar și în aceste șapte luni am continuat să-mi îndeplinesc toate obligațiile, ca sportivă profesionistă. În fiecare zi mi-am actualizat informațiile privind localizarea mea pentru a putea fi testată în orice moment și am fost testată. Fiecare test din această perioadă a fost negativ, la fel ca toate testele din întreaga mea carieră.

Întregul acest proces m-a schimbat. Nopțile nedormite. Anxietatea. Zilele în care îmi era greu să funcționez normal. Momentele în care mă simțeam complet lipsită de putere.

Unul dintre cele mai dificile lucruri a fost să accept faptul că viitorul carierei pe care mi-am construit-o întreaga viață nu mai era în mâinile mele.

În tot acest timp, speri că adevărul va fi suficient. Că totul va fi explicat. Că dacă ești sinceră, cooperantă și faci tot ce poți, va fi de ajuns.

Dar uneori nu este.

Sportul profesionist înseamnă să accepți reguli și controale. Le-am respectat întotdeauna și înțeleg de ce există. Mi-aș dori doar ca ele să nu-și piardă niciodată latura umană și ca cei responsabili de aplicarea lor să fie ținuți la aceleași standarde.

Au existat multe momente în care am simțit că nu mai am puterea să continui. De aceea sunt mândră că nu am renunțat și că am luptat până în ultima zi pentru ceea ce am crezut.

Astăzi însă nu pot spune ce urmează.

Ultimele șapte luni au lăsat urme care nu vor dispărea peste noapte. Mi-au răpit bucuria, încrederea și sentimentul de siguranță pe care îl aveam odinioară și, sincer, nu știu cât timp îmi va lua să le regăsesc.

Ceea ce știu este că am făcut tot ce mi-a stat în putere. Că, pe parcursul întregii mele cariere și în aceste luni extrem de dificile, am acționat conform conștiinței mele și că, indiferent ce îmi rezervă viitorul, voi putea spune întotdeauna asta.

Mulțumesc familiei mele. Mulțumesc prietenilor mei. Mulțumesc tuturor celor care au rămas lângă mine atunci când ar fi fost cel mai ușor să plece.

Mi-ați arătat ce contează cu adevărat în viață. Titlurile, trofeele și victoriile se estompează în timp. Oamenii care rămân lângă tine atunci când lumea ta se prăbușește nu o fac.

Pentru asta vă voi fi recunoscătoare pentru totdeauna.

Astăzi, sincer, nu știu ce urmează. Pentru prima dată în viața mea nu am un plan. Pentru prima dată în viața mea nu știu unde duce drumul din fața mea.

Ultimele șapte luni au luat mai mult de la mine decât aș fi crezut vreodată posibil. M-au schimbat. Au lăsat răni care nu se vor vindeca peste noapte și, sincer, nu știu cât timp îmi va lua să-mi regăsesc drumul către persoana care eram înainte de toate acestea.

Dar nu mi-au luat totul.

Nu mi-au luat persoana care sunt. Nu mi-au luat valorile în care cred. Și nu mi-au luat oamenii care m-au purtat prin cele mai întunecate luni ale vieții mele.

Acum de acestea mă agăț.

Pentru că, deși acest capitol se încheie cu mai multă durere decât mi-aș fi imaginat vreodată, nu șterge cine sunt, în ce cred și tot ceea ce am oferit acestui sport.

Încă știu cine sunt.

Și nicio decizie nu îmi poate lua asta,” a scris Marketa Vondrousova într-un comunicat publicat pe rețelele sociale.

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