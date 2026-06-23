În perspectiva noului sezon, în care Dinamo va ataca titlul de campioană, clubul din Ștefan cel Mare a anunțat și prelungirea înțelegerilor cu căpitanul Cristina Miron și cu internaționala slovacă Tereza Hrusecka .

Anterior, Dinamo anunțase transferul jucătoarei de origine română din naționala Franței Amelie Rotar , după ce efectuase alte trei achiziții de top pentru viitorul sezon: Georgiana Popa (vezi galeria foto de mai sus) și bulgăroaicele Petya Barakova și Gergana Kyoseva .

”Defence just got stronger 🛡️

DINAMO a reușit transferul liberoului Daniela Digrinova!

Daniela este din Cehia, are 25 de ani și a evoluat până acum la două echipe: VK Kralovo Pole din 🇨🇿 unde a câștigat un titlu și două cupe, iar în ultimele trei sezoane a fost cel mai bun libero din 🇧🇪, jucând pentru Tchalou Volley.

În acest moment, Daniela se află în cantonament cu naționala Cehiei, Volleyball Nations League fiind în plină desfășurare, Cehia atacând play-off-ul competiției! Ea a avut o prestație excelentă la Campionatul Mondial din Thailanda, fiind cea mai bună jucătoare în apărare din faza grupelor!

“Sunt extrem de entuziasmată să fac parte din această echipă. Abia aștept să vă cunosc pe toți și să scriem împreună o nouă poveste. HAI DINAMO!” a transmis noul libero al formației alb-roșii!

Mult succes, Daniela! ❤️🤍”, a postat pagina oficială CS Dinamo Volei.

Ieri, gruparea din Ștefan cel Mare s-a despărțit în schimb de Tatiana Gajic, opusul din Croația.