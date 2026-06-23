OFICIAL Dinamo își întărește defensiva! Ultimul transfer ”a câștigat un titlu și două cupe”

Dinamo își întărește defensiva! Ultimul transfer ”a câștigat un titlu și două cupe” Volei
SPORT.RO
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Încă o mutare în Ștefan cel Mare.

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Dinamocs dinamo bucurestiGeorgiana PopaDaniela DigrinovaNations League
Din articol
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Locul 3 în ultima ediție de campionat în Divizia A1 la volei feminin, Dinamo continuă transferurile estivale.

Ultima jucătoare ajunsă în Ștefan cel Mare a fost prezentată oficial astăzi - internaționala cehă Daniela Digrinova.

Anterior, Dinamo anunțase transferul jucătoarei de origine română din naționala Franței Amelie Rotar, după ce efectuase alte trei achiziții de top pentru viitorul sezon: Georgiana Popa (vezi galeria foto de mai sus) și bulgăroaicele Petya Barakova și Gergana Kyoseva.

În perspectiva noului sezon, în care Dinamo va ataca titlul de campioană, clubul din Ștefan cel Mare a anunțat și prelungirea înțelegerilor cu căpitanul Cristina Miron și cu internaționala slovacă Tereza Hrusecka.

Daniela Digrinova a semnat cu Dinamo

”Defence just got stronger 🛡️

DINAMO a reușit transferul liberoului Daniela Digrinova!

Daniela este din Cehia, are 25 de ani și a evoluat până acum la două echipe: VK Kralovo Pole din 🇨🇿 unde a câștigat un titlu și două cupe, iar în ultimele trei sezoane a fost cel mai bun libero din 🇧🇪, jucând pentru Tchalou Volley.

În acest moment, Daniela se află în cantonament cu naționala Cehiei, Volleyball Nations League fiind în plină desfășurare, Cehia atacând play-off-ul competiției! Ea a avut o prestație excelentă la Campionatul Mondial din Thailanda, fiind cea mai bună jucătoare în apărare din faza grupelor!

“Sunt extrem de entuziasmată să fac parte din această echipă. Abia aștept să vă cunosc pe toți și să scriem împreună o nouă poveste. HAI DINAMO!” a transmis noul libero al formației alb-roșii!

Mult succes, Daniela! ❤️🤍”, a postat pagina oficială CS Dinamo Volei.

Ieri, gruparea din Ștefan cel Mare s-a despărțit în schimb de Tatiana Gajic, opusul din Croația.

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