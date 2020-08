Sevilla - Manchester United, LIVE TEXT de la 22:00 | Duel de FOC in prima semifinala din Europa League! Se indreapta spaniolii spre un nou trofeu?

13:50

Sevilla, echipa-record la capitolul trofee in Europa League se lupta pentru a-si trece in palmares inca un trofeu. Ibericii au trecut de CFR Cluj in saisprezecimile Europa League, insa fara sa obtina o victorie in fata romanilor. Ulterior au mai eliminat echipe precum AS Roma si Wolverhampton.

De cealalta parte, Manchester United are in palmares troefeul Europa League din sezonul 2016/2017, atunci cand a invins-o pe Ajax in finala. 'Diavolii rosii' au ajuns pana in semifinala trecand de echipe precum Club Brugge, LASK Linz si FC Copenhaga.

Cele doua s-au intalnit in sezonul 2016/2017 in saisprezecimile Champions League, acolo unde spaniolii au invins in retur dupa 0-0 in meciul tur si s-au calificat mai departe.