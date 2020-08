Cristi Ganea, prezentat oficial la Aris Salonic de un campion european! Atacantul se pregateste de preliminariile Europa League! Cat va castiga in Grecia

Cristi Ganea s-a transferat la o echipa care va juca in preliminariile Europa League.

Fostul jucator de la Viitorul a semnat cu Aris Salonic, echipa la care va evolua in urmatoarele doua sezoane.

Fotbalistul in varsta de 28 de ani a fost prezentat oficial de catre fostul campion european din 2004, Angelos Charisteas.

Ganea, care a fost pana acum jucatorul lui Athletic Bilbao, va castiga in Grecia 25.000 de euro lunar.

In acest sezon, Aris Salonic va juca in turul 2 preliminar al Europa League, dupa ce echipa a terminat pe locul 5 in campionat in stagiunea trecuta.

Cristi Ganea a debutat in fotbal la Inter Viisoara, apoi a mai trecut pe la Mallorca B, Santany, ASA Targu Mures, Universitatea Craiova, Sageata Navodari, FC Brasov si Viitorul. De la echipa lui Hagi a plecat pentru 1 milion de euro la Bilbao.