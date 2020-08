Inter - Leverkusen si Manchester United - Copenhaga, LIVE TEXT de la ora 22:00 | Incepe Final 8-ul Europa League! Astazi aflam primele semifinaliste!

15:55

Astazi incep sferturile de finala ale Europa League. Din aceasta faza a competitiei, meciurile se joaca intr-o singura mansa in Germania.

In aceasta seara sunt programate doua partide, ambele de la ora 22:00.



In primul rand, Inter o va infrunta pe Bayer Leverkusen. Ultimul duel dintre cele doua echipe a avut loc in sezonul 2002/03, cand au fost rivale in grupele Champions League. Atunci italienii castigau ambele partide, cu 3-2 acasa si 2-0 in deplasare.



Castigatoarea din aceasta seara o va intalni in semifinalele competitiei pe invingatoarea din duelul Sahtior Donetk - FC Basel, care are loc maine, de la ora 22:00.



In al doilea rand, Manchester United se va duela pentru un loc in semifinalele Europa League cu FC Copenhaga. Cele doua echipe s-au intalnit cel mai recent in grupele Ligii Campionilor in sezonul 2005/06, cand fiecare si-a castigat meciul de pe teren propriu, englezii cu 3-0, iar danezii cu 1-0.



Echipa care se impune in aceasta seara isi afla adversara din Final 4 maine seara, dupa meciul dintre Wolves si Sevilla.