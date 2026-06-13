”U” Cluj își freacă palmele după golul lui Jovo Lukic: „Am refuzat 2.000.000 de euro”

”U” Cluj își freacă palmele după golul lui Jovo Lukic: „Am refuzat 2.000.000 de euro” Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Oficialul lui ”U” Cluj a vorbit despre posibilul transfer al lui Jovo Lukic.

TAGS:
U ClujJovo LukicSuperliga
Din articol

Bosnia a remizat în fața Canadei, scor 1-1, în primul meci al Grupei B de la Campionatul Mondial. Golurile au fost marcate de Jovo Lukic (21') și de Cyle Larin (78').

Jovo Lukic a deschis scorul în primul meci al Bosniei de la Campionatul Mondial cu o lovitură de cap plasată, în urma unei centrări venite de la Kolasinac din corner.

Radu Constatea, mulțumit că ”U” Cluj a refuzat oferta de 2 milioane de euro 

  • Jovo lukic
×
Jovo lukic
ÎNAPOI LA ARTICOL

Radu Constatea a fost întrebat despre situația jucătorului care a început ca „din tun” la Campionatul Mondial.

Președintele lui ”U” Cluj s-a arătat mulțumit că ardelenii nu l-au vândut pe Lukic în iarnă, când au avut o ofertă de 2 milioane de euro de la Beșiktaș.

„Mă bucur foarte tare pentru Jovo, a avut un sezon de excepţie la noi. Odată cu această convocare, plus golul marcat, a intrat în istoria Naţionalei, chiar şi în istoria clubului nostru ca fiind primul marcator la un Campionat Mondial.

Golul marcat a mai crescut interesul, au mai venit oferte, mai multe cluburi s-au interesat despre un transfer. Nici noi, nici Jovo nu ne grăbim, structura noastră, ca buget, este stabilă, nu depindem de banii dintr-un eventual transfer.

Dacă vine o ofertă bună şi pentru club, şi pentru jucător, vom analiza împreună cu Jovo şi vom lua decizia cea mai bună. N-aş vrea să arunc anumite sume în piaţă, am avut ofertă de 2 milioane de euro pe care am refuzat-o.

Evoluţiile lui au certificat acel refuz, ne-a ajutat să fim vicecampioni, să ajungem în finala Cupei, să fie apoi golgheter, acum la Mondial. Evoluţiile lui vor decide care este preţul corect.

El n-a avut nicio zi de pauză, deci după Mondial va avea câteva zile libere. Noi nu ne dorim să plece, nici el, de-asta a prelungit pentru încă trei sezoane cu "U" Cluj”, a spus Radu Constantea la Prima Sport.

Jovo Lukic vine după un sezon excelent în România, unde a reușit să înscrie 20 de goluri și să ofere trei pase decisive în 39 de meciuri jucate pentru ”U” Cluj.

2,2 milioane de euro este cota atacantului de 27 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO
Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Jovo Lukic, ca și plecat de la „U” Cluj! Anunțul făcut de Cristiano Bergodi
Jovo Lukic, ca și plecat de la „U” Cluj! Anunțul făcut de Cristiano Bergodi
Jovo Lukic prinde transferul carierei: ”U” Cluj dă lovitura
Jovo Lukic prinde transferul carierei: ”U” Cluj dă lovitura
Lovitură pentru U Cluj, după golul lui Jovo Lukic de la Cupa Mondială! Suma pe care o va încasa de la FIFA
Lovitură pentru U Cluj, după golul lui Jovo Lukic de la Cupa Mondială! Suma pe care o va încasa de la FIFA
Lukic și amarul din spatele bucuriei
Lukic și amarul din spatele bucuriei
ULTIMELE STIRI
Brazilia - Maroc, LIVE TEXT de la 01:00 pe Sport.ro | New Jersey găzduiește al șaselea meci de la CM 2026. Echipele de start
Brazilia - Maroc, LIVE TEXT de la 01:00 pe Sport.ro | New Jersey găzduiește al șaselea meci de la CM 2026. Echipele de start
Nicolo Schira a făcut anunțul despre Răzvan Lucescu
Nicolo Schira a făcut anunțul despre Răzvan Lucescu
Lovitură încasată de Brazilia înaintea debutului de la CM 2026 împotriva Marocului!
Lovitură încasată de Brazilia înaintea debutului de la CM 2026 împotriva Marocului!
Qatar - Elveția 0-1, ACUM pe Sport.ro! Se joacă pe contre
Qatar - Elveția 0-1, ACUM pe Sport.ro! Se joacă pe contre
Dan Șucu transferă un atacant de 2,01 m, cotat la 20 de milioane de euro!
Dan Șucu transferă un atacant de 2,01 m, cotat la 20 de milioane de euro!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
1.000.000 de euro pentru Malcom Edjouma!

1.000.000 de euro pentru Malcom Edjouma!

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Finala Champions League, la București! Anunțul făcut de Răzvan Burleanu

Finala Champions League, la București! Anunțul făcut de Răzvan Burleanu

Marian Aioani s-a întors acasă: ”Unul dintre cei mai apreciați portari români”

Marian Aioani s-a întors acasă: ”Unul dintre cei mai apreciați portari români”

Gata, Darius Olaru pleacă de la FCSB! Când va face vizita medicală la noua echipă

Gata, Darius Olaru pleacă de la FCSB! Când va face vizita medicală la noua echipă

El este fotbalistul pentru care se bat FCSB, Dinamo și Rapid: ”Au văzut calitățile mele!”

El este fotbalistul pentru care se bat FCSB, Dinamo și Rapid: ”Au văzut calitățile mele!”



Recomandarile redactiei
Nicolo Schira a făcut anunțul despre Răzvan Lucescu
Nicolo Schira a făcut anunțul despre Răzvan Lucescu
Dan Șucu transferă un atacant de 2,01 m, cotat la 20 de milioane de euro!
Dan Șucu transferă un atacant de 2,01 m, cotat la 20 de milioane de euro!
Brazilia - Maroc, LIVE TEXT de la 01:00 pe Sport.ro | New Jersey găzduiește al șaselea meci de la CM 2026. Echipele de start
Brazilia - Maroc, LIVE TEXT de la 01:00 pe Sport.ro | New Jersey găzduiește al șaselea meci de la CM 2026. Echipele de start
Misiune pe Bernabeu: transferul de 50 de milioane negociat de Inter pentru echipa lui Cristi Chivu
Misiune pe Bernabeu: transferul de 50 de milioane negociat de Inter pentru echipa lui Cristi Chivu
Ce nu vom mai vedea, poate, niciodată: Halep și Monfils au făcut spectacol în fața „trioului” Năstase-Nadia-Hagi
Ce nu vom mai vedea, poate, niciodată: Halep și Monfils au făcut spectacol în fața „trioului” Năstase-Nadia-Hagi
Alte subiecte de interes
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Mihai Stoica, uluit de golgheterul Superligii: „Este cel mai bun jucător, o metamorfoză gigantică”
Mihai Stoica, uluit de golgheterul Superligii: „Este cel mai bun jucător, o metamorfoză gigantică”
Jovo Lukic, „coșmarul” Craiovei: „Nimeni nu credea în noi, acum ne gândim la titlu!”
Jovo Lukic, „coșmarul” Craiovei: „Nimeni nu credea în noi, acum ne gândim la titlu!”
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Șansele ca Guvernul Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului. „Matematica” învestirii după anunțurile PNL și USR

stirileprotv Șansele ca Guvernul Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului. „Matematica” învestirii după anunțurile PNL și USR

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

Eugen Tomac ar vrea să elimine CASS pentru mame: „Impactul bugetar e minim”. Ce spunea Ilie Bolojan când a decis taxarea lor

stirileprotv Eugen Tomac ar vrea să elimine CASS pentru mame: „Impactul bugetar e minim”. Ce spunea Ilie Bolojan când a decis taxarea lor

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!