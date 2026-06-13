”U” Cluj își freacă palmele după golul lui Jovo Lukic: „Am refuzat 2.000.000 de euro”

Jovo Lukic a deschis scorul în primul meci al Bosniei de la Campionatul Mondial cu o lovitură de cap plasată, în urma unei centrări venite de la Kolasinac din corner.

Bosnia a remizat în fața Canadei, scor 1-1 , în primul meci al Grupei B de la Campionatul Mondial. Golurile au fost marcate de Jovo Lukic (21') și de Cyle Larin (78').

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Radu Constatea a fost întrebat despre situația jucătorului care a început ca „din tun” la Campionatul Mondial.

Președintele lui ”U” Cluj s-a arătat mulțumit că ardelenii nu l-au vândut pe Lukic în iarnă, când au avut o ofertă de 2 milioane de euro de la Beșiktaș.

„Mă bucur foarte tare pentru Jovo, a avut un sezon de excepţie la noi. Odată cu această convocare, plus golul marcat, a intrat în istoria Naţionalei, chiar şi în istoria clubului nostru ca fiind primul marcator la un Campionat Mondial.

Golul marcat a mai crescut interesul, au mai venit oferte, mai multe cluburi s-au interesat despre un transfer. Nici noi, nici Jovo nu ne grăbim, structura noastră, ca buget, este stabilă, nu depindem de banii dintr-un eventual transfer.

Dacă vine o ofertă bună şi pentru club, şi pentru jucător, vom analiza împreună cu Jovo şi vom lua decizia cea mai bună. N-aş vrea să arunc anumite sume în piaţă, am avut ofertă de 2 milioane de euro pe care am refuzat-o.

Evoluţiile lui au certificat acel refuz, ne-a ajutat să fim vicecampioni, să ajungem în finala Cupei, să fie apoi golgheter, acum la Mondial. Evoluţiile lui vor decide care este preţul corect.

El n-a avut nicio zi de pauză, deci după Mondial va avea câteva zile libere. Noi nu ne dorim să plece, nici el, de-asta a prelungit pentru încă trei sezoane cu "U" Cluj”, a spus Radu Constantea la Prima Sport.

Jovo Lukic vine după un sezon excelent în România, unde a reușit să înscrie 20 de goluri și să ofere trei pase decisive în 39 de meciuri jucate pentru ”U” Cluj.

2,2 milioane de euro este cota atacantului de 27 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.