VIDEO | Prima infrangere a lui Mircea Lucescu pe banca lui Dinamo Kiev! Antrenorul roman a fost invins intr-un amical, fix in ziua in care Sahtior a defilat in Europa League

Mircea Lucescu (75 de ani) a suferit prima infrangere in calitate de antrenor al lui Dinamo Kiev, intr-un meci amical disputat cu Desna Chernihiv.

Mircea Lucescu isi continua stagiul de pregatire pe banca lui Dinamo Kiev si marti a incasat si prima infrangere. Desna Chernihiv, ocupanta locului 4 in sezonul trecut din Ucraina, a invins-o pe Dinamo cu 2-1.

A fost al doilea amical pe care l-a jucat echipa sub comanda lui Mircea Lucescu, dupa ce in urma cu cateva zile se impuneau in fata lui Veres, echipa din liga secunda a Ucrainei, scor 3-0.

Pentru Dinamo Kiev, singurul gol marcat a venit in minutul 80 si a fost reusit de mijlocasul Viktor Tigankov (22 de ani).

Prima infrangere a lui Lucescu a venit fix in ziua in care Sahtior a defilat in sferturile Europa League. Fosta echipa a lui Mircea Lucescu au invins-o pe Basel cu 4-1 si vor merge in semifinale sa se dueleze cu Inter Milano.

Dinamo Kiev si Sahtior se vor intalni in Supercupa Ucrainei, pe 25 august.