Atacantul bosniac al Universității Cluj a început cu dreptul și Campionatul Mondial și a reușit să marcheze în remiza obținută de Bosnia-Herțegovina împotriva Canadei, scor 1-1.

Vârful de 27 de ani a deschis scorul în minutul 21, cu o lovitură de cap, după o pasă a lui Sead Kolasinac. Reușita sa nu a trecut neobservată, iar interesul din străinătate a reapărut imediat.

După cum Sport.ro v-a dezvăluit aici, Beșiktaș ar pregăti o ofertă pentru golgheterul lui „U” Cluj. Clubul din Istanbul l-a urmărit și în perioada de mercato din iarnă, însă atunci negocierile nu s-au concretizat.

Cristiano Bergodi confirmă: „Poate fi vândut”

După partida cu Canada, PRO TV a luat legătura cu Cristiano Bergodi, antrenorul formației clujene. Italianul a recunoscut că păstrarea lui Lukic devine o misiune tot mai dificilă.

„Ce pot să spun, am trăit cu emoții golul lui. A trimis mingea în careu, el a dat gol, m-am bucurat mult. M-am bucurat pentru că merită. E un băiat de nota 10, și ca caracter și ca jucător. A profitat de această șansă pe care selecționerul i-a dat-o. Să dea primul gol pentru Bosnia e foarte important.

Nu am vorbit cu el. Ne-am trimis doar un mesaj pe WhatsApp. Noi, din staff-ul tehnic, i-am spus cuvintele „grande Jovo”. E frumos, repet, el era bucuros că mergea la Mondial.

Acum are oricum o cotă importantă, a fost golgheterul campionatului iranian, e foarte important că a dat gol la Mondial. Noi ne bucurăm mult, e jucătorul nostru de la U Cluj. E bine pentru el.

Noi, din partea noastră, nu știu ce se poate întâmpla acum. A ieșit deja în evidență în campionatul românesc. Și cred eu, cu acest gol și altele până la sfârșitul campionatului, probabil îl ducem undeva. Nu la Cluj. Evident, când dai un gol la Mondial, poate fi de vânzare, nu? Poate fi vândut.

Cred că va fi greu de ținut. Vedem acum, nu e momentul să vorbim, fiindcă așteptăm până când termină campionatul mondial. După are vacanță câteva zile și după se întoarce la noi. Vom juca în Europa League și probabil nu îl vom avea la dispoziție și avem nevoie de atacanți”, a spus Cristiano Bergodi pentru PRO TV și Sport.ro.

Bosniacul vine după cel mai bun sezon al carierei. În tricoul Universității Cluj a marcat 20 de goluri și a oferit trei pase decisive în 39 de meciuri.

Mai mult, la momentul redactării acestui articol, Jovo Lukic este cotat la 2,2 milioane de euro de Transfermarkt.