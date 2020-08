Vor in GRUPELE Europa League si au facut un SUPER-TRANSFER! "A jucat in Ligue 1!" Anuntul facut in DIRECT: ce fotbalist a fost adus la Botosani

Botosani a adus un fundas care a jucat in prima liga franceza in locul lui Chindris.

Finantatorul de la FC Botosani a dezvaluit in direct ca a transferat un fundas francez care a jucat in Ligue 1.

"Am adus alt fundas central. Nu sunt probleme. E un... Chiar nu stiu cum il cheama, are si nationalitate franceza. L-am vazut asa pe YouTube, joaca bine. A mai jucat in prima liga din Franta si are 24 de ani", a declarata Valeriu Iftime pentru DigiSport.

De asemenea, Iftime a vorbit si despre adversara lui FC Botosani din Europa League, Ordabasy din Kazahstan si a spus ca ar fi o dezamagire foarte mare sa nu se califice mai departe din turul 1 preliminar.

"Daca nu trec e o mare rusine pentru mine. Nu cred ca nu trec. Daca ne bate Kazahtanul in primul tur, e clar suntem mai mici decat ma cred eu. Eu zic ca am o echipa buna. O echipa care a jucat fotbal, stie fotbal, ii pot motiva mai bine la un meci din asta. Ma pregatesc mai bine. Am asteptat momentul asta ca pe momentul vietii noastre, sa jucam in Europa. Toti jucatorii astia sunt motivati. Oricum daca pierd in primul tur, nu o sa fie o zi fericita pentru mine si pentru intregul club", a spus patronul lui FC Botosani.