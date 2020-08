Reactie geniala a lui Valeriu Iftime dupa ce si-a aflat adversarul din Europa League: "Cum se ajunge acolo?"

Botosani si-a aflat adversarul din primul tur al preliminariilor Europa League.

Moldovenii se deplaseaza in Kazakhstan pentru duelul cu FC Ordabasy, meci care se joaca intr-o singura mansa.

Patronul lui Botosani, Valeriu Iftime a avut o reactie geniala dupa ce a aflat cu cine a picat clubul sau si a vorbit de duelul care ii asteapta pe jucatorii sai in Kazakhstan.

"Ordabasy din Kazakhstan? Unde jucam, la ei? Vai de capul meu! Serios? Si cum se ajunge acolo?", a glumit Iftime la inceputul interventiei sale de la Digi Sport.

"As fi vrut sa jucam acasa. Pare un adversar, cumva, normal. In zona asta orice meci e periculos. E o singura mansa, trebuie sa fim atenti. Oricum e mai accesibil fata de Poznan sau Partizan Belgrad. Mai complicat e cum ajungi acolo in perioada asta, cu toate restrictiile astea. Doamne ajuta! Mergem mai departe. E o tragere la sorti care imi convine la prima strigare", a spus Valeriu Iftime pentru Digi Sport.