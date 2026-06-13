Misiune pe Bernabeu: transferul de 50 de milioane negociat de Inter pentru echipa lui Cristi Chivu

Potrivit CalcioMercato , călătoria în capitala Spaniei a deschis noi discuții despre viitoare transferuri. După un sezon în care au reușit eventul, italienii caută soluții pentru a reconstrui echipa și vizează anumiți jucători din lotul madrilen.

Aflat la Madrid pentru partida legendelor dintre Real și Inter, Beppe Marotta a transformat vizita într-o oportunitate de mercato. Invitat de Florentino Perez , proaspăt reales în fruntea clubului spaniol, oficialul italian a profitat de ocazie pentru a pune la cale unele mutări.

Țintele lui Inter: Mastantuono și Camavinga

Discuțiile dintre cele două conduceri s-au axat pe două nume din tabăra ibericilor: Franco Mastantuono și Eduardo Camavinga.

Real Madrid îl consideră pe Mastantuono un jucător de perspectivă și ar prefera un împrumut cu opțiune de cumpărare în locul unui transfer definitiv.

În schimb, Eduardo Camavinga reprezintă un profil extrem de atrăgător pentru antrenorul Cristi Chivu, scrie sursa citată. Mijlocașul francez este considerat piesa potrivită pentru structura tactică pe care tehnicianul o construiește la Milano, fiind de altfel monitorizat atent și de rivalii de la Juventus.

Principalul obstacol în calea aducerii lui Camavinga rămâne cel financiar. Madrilenii îl evaluează la aproximativ 50 de milioane de euro, o sumă care va solicita vânzări semnificative de jucători din partea lui Inter înainte ca o ofertă oficială să poată fi avansată.