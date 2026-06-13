NEWS ALERT Noul selecționer al Italiei, la un pas să semneze

Noul selecționer al Italiei, la un pas să semneze Fotbal extern
SPORT.RO
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Italia este foarte aproape de numirea noul selecționer.

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Roberto Mancinicampioantul mondialItaliaEuro
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Italia a ratat prezența la Campionatul Mondial din 2026, după ce a fost eliminată de Bosnia și Herțegovina (4-1 la loviturile de departajare).

Gennaro Gattuso a plecat de la echipa națională a Italiei după acest insucces, care a marcat a treia absență consecutivă a Italiei de la un Campionat Mondial.

Italia, foarte aproape să anunțe noul selecționer 

Italienii vor să rupă acest „blestem” și sunt pregătiți să îl readucă pe antrenorul care a reușit ultima mare performanță a naționalei Italiei: câștigarea EURO în 2021.

Este vorba despre Roberto Mancini, care oficial a părăsit-o pe Al-Sadd și va semna cu naționala Italiei, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

Primul mandat al lui Roberto Mancini pe banca echipei naționale a Italiei a fost între iulie 2018 și august 2023.

Antrenorul de 61 de ani a înregistrat 38 de victorii, 12 remize și opt înfrângeri în 58 de meciuri pe banca Italiei. 

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