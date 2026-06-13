Italia a ratat prezența la Campionatul Mondial din 2026, după ce a fost eliminată de Bosnia și Herțegovina (4-1 la loviturile de departajare).

Gennaro Gattuso a plecat de la echipa națională a Italiei după acest insucces, care a marcat a treia absență consecutivă a Italiei de la un Campionat Mondial.

Italia, foarte aproape să anunțe noul selecționer

Italienii vor să rupă acest „blestem” și sunt pregătiți să îl readucă pe antrenorul care a reușit ultima mare performanță a naționalei Italiei: câștigarea EURO în 2021.

Este vorba despre Roberto Mancini, care oficial a părăsit-o pe Al-Sadd și va semna cu naționala Italiei, conform jurnalistului Fabrizio Romano.