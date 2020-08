Lucescu e cu ochii pe marea rivala! Avertisment pentru Inter inaintea semifinalei din Europa League: "Sahtior joaca exceptional, va fi greu pentru ei!"

Mircea Lucescu este antrenorul lui Dinamo Kiev si priveste cu mare atentie meciurile lui Sahtior, echipa alaturi de care a reusit performante uriase.

Sahtior va fi rivala lui Mircea Lucescu in sezonul viitor din Ucraina, iar antrenorul ii monitorizeaza cu mare atentie.

Sahtior s-a calificat in semifinalele Europa League, dupa ce a eliminat-o lejer pe Basel, scor 4-1. In semifinale, ucrainenii vor da piept cu Inter Milano. Mircea Lucescu le-a antrenat pe ambele in cariera si ii avertizeaza pe milanezi inaintea duelului.

"Va fi dificil sa ii invinga pe Sahtior, au o organizare exceptionala a jocului, intr-o formula pe care o aplica de ceva timp. Nu va fi usor pentru Inter, ucrainenii au o posesie excelenta a mingii si va fi dificil sa ii preseze pentru a prelua controlul jocului", a spus Mircea Lucescu pentru Sky Italia.

"Am creat un sistem (n. r. la Sahtior), cu o baza formata din jucatori ucraineni si cu jucatori ofensivi brazilieni, ceea ce face echipa imprevizibila. Sahtior este un exemplu al modului in care se construieste o echipa, multumita presedintelui care a creat un club bazat pe jucatori tineri. Exista intotdeauna timp sa castige un alt trofeu european, s-au apropiat de-a lungul anilor de a face asta si acum au o alta sansa buna in fata", a mai spus Mircea Lucescu.