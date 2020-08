Man si Coman, transferuri BLOCATE in Premier League! Schimba Becali strategia? "Obiectivul principal este calificarea in Europa League"

Gigi Becali s-a razgandit si nu vrea sa mai lase niciun jucator sa plece de la FCSB.

Patronul celor de la FCSB a declarat ca nu mai pleaca nimeni de la echipa sa, deoarece noul obiectiv este calificarea in grupele Europa League. Gigi Becali se pare ca s-a razgandit in privinta transferurilor desi in ultimele zile s-au purtat negocieri avansate cu Norwich si Crystal Palace pentru Man si Coman. De asemenea, finantorul ros-albastrilor spune ca nu are momentan emoti in Europa League.

"Acum nu pleaca niciun jucator. Pana nu se termina calificarile nu pleaca niciun jucator. Nimic, nici Coman, nici Man, nimic. Nici nu ma intereseaza să negociez. Giovanni stie treaba asta. Obiectivul principal este calificarea în Europa League, in grupe. Pana atunci nu pleaca nimeni. Deocamdata nu avem emotii pentru Europa League, o sa vedem dupa", a declarat Gigi Becali la Antena Sport.