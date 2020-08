Ovidiu Hategan poate arbitra finala Europa League! Anunt urias: e in Germania si e gata pentru cel mai tare meci din cariera

Ovidiu Hategan (40 de ani) ar putea avea parte de meciul carierei ca arbitru.

Hategan a avut parte deja in acest sezon de doua meciuri importante. Romanul a fost la centru in doua optimi ale Ligii Campionilor (Valencia 3-4 Atalanta si Bayern 4-1 Chelsea) si are sanse sa primeasca un meci si mai tare.

GSP anunta ca Hategan este in Germania si va primi unul dintre cel mai importante meciuri din C2: o semifinala de Europa League (16-17 august) sau chiar finala!

Romanul a fost deja la centru intr-o semifinala de Europa League. Se intampla in sezonul trecut, cand Chelsea o elimina pe Frankfurt dupa loviturile de departajare (1-1, 5-4). Conform sursei citate, Hategan are sanse mari ca in acest sezon sa primeasca chiar finala.

5 meciuri de Liga Campionilor si 1 in Europa League a arbitrat Hategan in acest sezon.

Sahtior - Basel si Wolves - Sevilla sunt ultimele doua sferturi din acest sezon al Europa League. Partidele vor avea loc in aceasta seara, de la 22:00, si vor fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.

In semifinale, castigatoarea dintre Wolves si Sevilla o vor intalni pe Manchester United, iar castigatoarea dintre Sahtior si Basel se va duela cu Inter.