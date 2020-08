Craiova, increzatoare inaintea meciului din Europa League cu Locomotive Tbilisi: "Clar suntem favoriti si nu se pune problema sa nu ne calificam"

Universitatea Craiova va juca in turul 1 preliminar din Europa League cu formatia Locomotive Tbilisi, echipa care evolueaza in campionatul din Georgia.

Sorin Cartu este increzator inaintea meciului, care va avea loc pe 27 august. El a declarat ca Universitatea este favorita si ca nu ar trebui sa aiba probleme cu echipa din Georgia.

"M-am uitat si eu astazi dupa tragerile la sorti. Am vazut niste highlights-uri de la meciurie lor. E o echipa… Asa una peste alta e o echipa favorabila pentru noi. Clar suntem favoriti si zic eu ca nu se pune problema sa nu ne calificam. Normal nu ar trebui sa ne facem probleme si nu stiu ce risc ca nu ne-am putea califica. M-am uitat, joaca un 4-4-2, este lenta in exprimare cu o aparare lenta cu gafe. N-am vazut niste jucatori exponentiali in exprimarea lor, in felul in care joaca ei, sa spun ca am avea problema. O echipa care poate sa fie batuta si de care putem sa trecem, 90-95 la suta", a declarat Sorin Cartu pentru DigiSport.