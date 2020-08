Dubla VICTORIE pentru Lautaro Martinez. S-a calificat in semifinalele Europa League, dar alta e VESTEA momentului pentru atacantul lui Inter

Con algunos miedos e incertidumbres, mucho por delante por aprender pero repletos de amor te esperamos amor nuestro ????????♥️???????? @lautaromartinez te amo con mi vida, los amo! Siempre los tres acá para apoyarte.

A post shared by Agustina (@agus.gandolfo) on Aug 10, 2020 at 2:33pm PDT