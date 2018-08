HAJDUK SPLIT - FCSB, PROTV | Nu e manea, e realitatea: Dica, Morutan si Man, pe urmele lui Daenerys Targaryen. FOTO

FCSB joaca maine la Split, oras ale carui imprejurimi si monumente istorice au aparut in popularul serial tv Game of Thrones.

FCSB va intalni, joi, in deplasare, pe Hajduk Split, in prima mansa a turului 3 preliminar al Europa League. Daca va iesi invingatoare din aceasta dubla mansa, echipa antrenata de Nicolae Dica va intalni in play-off-ul competitiei pe invingatoarea din Rapid Viena si Slovan Bratislava.

In sezonul 4 al serialului Games of Thrones, Palatul lui Diocletian din Split (inclusiv zone din subsolul lui), superbul edificiu construit de imparatul roman cu acelasi nume in secolul III d.H., strada Papalićeva din oras si peisajul stancos de la Baska Voda au aparut in scenele care documentau ascensiunea catre putere a personajului Daenerys Targaryen (interpretat de actrita engleza Emilia Clarke).

Alte superbe locatii de pe Coasta Dalmata, care au aparut in Game of Thrones, sunt Fortul Lovrijenac si Turnul Minčeta din Dubrovnik (Turnul Rosu si Debarcaderul Regelui in serial), Scarile Baroce din Dubrovnik (Marele Sept al lui Baelor, unde a avut loc celebru episod cu umilirea publica a reginei Cersei de catre multimea furioasa), peisajele, fortificatiile, portul si strazile Orasului Vechi din Dubrovnik, turnul vechi si fortareata Klis (orasul Meereen in serial), gradina Trsteno Arboretum din localitatea Trsteno (Reed Keep / Turnul Rosu in serial) sau Insula Lokrum.

Game of Thrones (Urzeala Tronurilor), adaptat dupa cartile din seria "Cantec de gheata si foc", scrise de scriitorul american George R.R. Martin, care este difuzat de HBO, este cel mai popular serial tv creat vreodata. Este o fantezie medievala, cronica unui razboi civil dinastic pentru Tronul de Fier si coroana taramului imaginar Westeros, purtat intre sapte familii nobiliare.



Autor: Gabriel Chirea