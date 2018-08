HAJDUK SPLIT - FCSB | Cum va reactiona Becali? Ce a facut Balasa inaintea meciului Hajduk din Europa League. FOTO

Urmareste Hajduk Split - FCSB LIVE AICI si la PROTV de la 21:45!

Mihai Balasa a fost unul dintre cei mai criticati stelisti in ultima perioada. Gigi Becali a anuntat ca va cumpara un fundas nou deoarece nu se poate baza pe fundasul trecut pe la Roma.

Fundasul dorit nu a ajuns, iar Dica l-a titularizat pe Balasa in partida din Croatia cu Hajduk Split.

Inainte de meci, Balasa s-a intretinut pentru cateva minute cu Steliano Filip, fostul dinamovist aflat sub contract cu Hajduk. Filip nu a fost inclus in lot insa in meciul cu FCSB.

“Ne trebuie totusi un fundas central, altfel e belea mare. Marti o sa ilk avem si pe fundasul central. Nu va pot spune de unde e. Maine vine impresarul lui, marti vine presedintele clubului cu jucatorul. Daca am spus ca e jale daca nu luam fundas, va dati seama… Bine, poate nenea Balasa daca are concurenta o sa se trezeasca. I-am facut salariul de la 8.000 la 15.000 de euro pentru ca el crestea. Are o problema, sa vedem”, a spus Gigi Becali la finalul meciului FCSB – CSM Poli Iasi 4-0.