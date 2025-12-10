S-au disputat, miercuri, ultimele două meciuri din sferturile Campionatului Mondial de handbal feminin, iar rezultatele au stabilit semifinalele competiţiei.

În careul de ași, vom avea următoarele confruntări, la Rotterdam, pe 12 decembrie:

*Germania – Franța (ora 18:45)

*Olanda – Norvegia (ora 21:45)

În prima partidă a zilei de miercuri, Olanda a învins Ungaria, scor 28-23. Imediat după acest meci, s-a jucat Danemarca - Franța, duel încheiat cu scorul de 31-26 pentru franțuzoaice.

Potrivit news.ro, la turneul final găzduit de Germania și Olanda a fost stabilit şi clasamentul locurilor 5-32, în care România se află pe locul 9.

Iată ierarhia locurilor 5-32: 5. Danemarca 6. Brazilia 7. Ungaria 8. Muntenegru 9. România 10. Angola 11. Polonia 12. Serbia 13. Japonia 14. Spania 15. Suedia 16. Austria 17. Insulele Feroe 18. Cehia 19. Elveţia 20. Tunisia 21. Islanda 22. Argentina 23. Coreea de Sud 24. Senegal 25. Croaţia 26. China 27. Paraguay 28. Egipt 29. Uruguay 30. Cuba 31. Kazakhstan 32. Iran.

Deţinătoarea trofeului este Franţa, care în finala din 2023 a dispus de Norvegia, cu 31-28, cucerind astfel al treilea titlu mondial.

La turneul final, meciul pentru bronz și finala sunt programate pentru duminică, 14 decembrie. Prima partidă se va juca de la ora 15:30, ora României, în timp ce finala va avea loc de la ora 18:30.

