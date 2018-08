HAJDUK - FCSB, JOI PRO TV | MM il lauda pe Rusescu: "Nu e ciorba reincalzita, e mai degraba caviar!" A impresionat la antrenamente: "L-am confundat cu un junior!"

FCSB a plecat aseara spre Split, Croatia, pentru partida tur cu Hajduk din turul 3 preliminar al Europa League. Hajduk - FCSB este in direct la ProTV, joi, ora 21:45.

Mihai Stoica a vorbit despre revenirea lui Raul Rusescu si a precizat ca are mare incredere in calitatile atacantului de 30 de ani. Stoica si-a cerut scuze si fata de Sanmartean pentru expresia care a devenit celebra si a punctat ca Rusescu poate fi comparat mai degraba cu caviarul, decat cu o ciorba reincalzita.

"Treaba cu ciorba reincalzita vreau sa spun ca a fost doar o exprimare nefericita. Sanmartean stie foarte bine ca ma refeream la altceva. Aici nu e vorba de ciorba reincalzita pentru ca pentru mine Rusescu a fost caviar, iar caviarul se pastreaza la rece si nu am auzit pe nimeni sa-l reincalzeasca. Din pacate pentru el a facut niste alegeri cel putin nefericite. Eu l-am vazut jucand la Osmanli, chiar impotriva noastra. Era cel mai bun atacant de departe acolo si jucau altii. Cand a intrat, i-a batut de unul singur pe Villarreal", a declarat Mihai Stoica la plecarea spre Croatia.

Desi Rusescu nu a mai jucat un meci oficial de mai bine de un an, atacantul a impresionat la primele antrenamente efectuate sub comanda lui Dica.

"Uitati-va ca are baby face. Azi ma uitam la antrenament si, la un moment dat, l-am confundat cu un junior. Nu pare ca ar fi trecut anii peste el. Va dati seama ca e departe de a avea forma sportiva. Fizic sta bine. Testele pe care le-a dat au aratat ca nu are probleme de ordin fizic, dar mai ales la un atacant cea mai importanta este forma sportiva. Am incredere foarte mare in Rusescu, mai ales dupa ce se va pune la punct. Sper eu ca in grupe sa fie cel pe care il asteptam cu totii", a mai precizat Stoica.