Actorul din Game of Thrones care a câștigat o medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Paris

Înotătorul irlandez Daniel Wiffen, în vârstă de 23 de ani) a cucerit medalia de aur în proba de 800 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris. Wiffen a stabilit și un record olimpic în proba de 800 metri liber, cu un timp de 7:38,19, și speră că va cuceri o medalie și în proba de 1.500 metri liber.

Daniel Wiffen are o poveste inedită. El și fratele său geamăn, Nathan, și el tot înotător, dar și sora lui, au apărut într-unul dintre cele mai apreciate episoade din serialul ”Game of Thrones”, ”Nunta Roșie”. Episodul a avut premiera în 2013, însă acesta a fost filmat cu doi ani înainte, pe vremea când Daniel Wiffen avea doar zece ani.

Într-un interviu recent, Daniel Wiffen a vorbit despre cariera sa în actorie și a recunoscut că nu ar spune nu dacă i se va propune să își reia rolul.

”Când eram copil, nu știam despre ce este vorba în serial. Părinții nici măcar nu mă lăsau să mă uit, dar sora mea juca în el, era una dintre surorile Frey. Ea a aranjat ca eu și fratele meu să apărem într-un episod. Îmi amintesc că am fost acolo o perioadă și m-am bucurat de fiecare minut. Jon Snow și restul personajelor principale erau acolo, a fost plăcut.

Dacă mi se va propune un rol, de exemplu în House of the Dragon, mi-ar plăcea. Voi găsi timp pentru asta”, a spus Daniel Wiffen.

