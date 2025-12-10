Universitatea Craiova, gruparea patronată de Mihai Rotaru, a așteptat mult și bine accederea în grupele unei competiții UEFA. Dar așteptarea a meritat! Pentru că acum, Bancu și compania fac un sezon cu adevărat remarcabil.

Sport.ro a detaliat aici cum oltenii au strâns deja 4,103,000 de euro datorită rezultatelor europene din actuala campanie. Și, la cum arată situația Craiovei în clasament, la ora actuală, sunt șanse mari ca „robinetul“ cu bani europeni să rămână larg deschisă!

Universitatea Craiova – Sparta Praga, miza e imensă

Pentru trupa pregătită de Filipe Coelho urmează penultimul meci, în grupa de Conference League, cel cu Sparta Praga (Cehia) de pe teren propriu (azi, ora 19:45). Această confruntare are o miză imensă. Atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.

În primul rând, o victorie ar echivala cu încă un bonus de 400,000 de euro. Vorbim despre suma cu care e răsplătit un succes în grupa de Conference League. Apoi, dacă ar lua toate punctele, în duelul cu formația din Cehia, Craiova și-ar mări considerabil șansele la o clasare pe locurile 1-8. Și, o asemenea performanță, dacă va fi atinsă, ar aduce alți bani în contul clubului. Iată cum:

*Bonus pentru locurile 1-8: 400,000 de euro

*Bonus pentru accederea directă, în optimi, prin clasarea pe locurile 1-8: 800,000 de euro

Așadar, un calcul rapid demonstrează că victoria, în meciul cu Sparta Praga, ar putea valora 1,6 milioane de euro, pe termen lung! Ceea ce ar fi o lovitură colosală pentru Craiova lui Rotaru. Și ar veni fix la mijlocul unui sezon în care „hemoragia“ financiară a FCSB-ului se accentuează, după cum Sport.ro a arătat aici.

Ce meciuri mai are de jucat Craiova, în grupa de Conference League?

Astăzi: Universitatea Craiova - Sparta Praga (Cehia), ora 19:45

18 decembrie: AEK Atena (Grecia) - Universitatea Craiova, ora 22:00

