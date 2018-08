HAJDUK - FCSB, JOI PRO TV | Urmatorul TUN dat de Becali in Europa? "E anul lui, acum e timpul sa-l vand!" Motivul pentru care l-a criticat pe Balasa: "O sa vedeti cu Hajduk!"

Hajduk - FCSB este in direct la ProTV, joi, ora 21:45. Hajduk Split - FCSB, mansa tur a turului 3 preliminar al Europa League.

Inaintea meciului cu Hajduk Split, Gigi Becali a explicat de ce a avut acea iesire la adresa lui Mihai Balasa: unii jucatori evolueaza bine doar atunci cand simt presiunea. Becali spune ca Balasa va fi titular la meciul de joi si va da un randament excelent in ciuda criticilor la care l-a supus.

Situatia lui Nedelcu este mai complicata. Adus pe o suma importanta de la Viitorul si vazut drept titular de baza la FCSB, tanarul jucator a pierdut echipa. Becali spune ca Nedelcu are nevoie de o perioada mai lunga de acomodare pentru ca la clubul lui Hagi juca intr-un alt sistem si se cerea altceva de el.

"Sunt unii jucatori care evolueaza mai bine daca sunt criticati si daca e presiune pe ei. Sa vedeti ce bine o sa joace Balasa joi cu Hajduk, după ce am pus presiune pe el! Am vazut ca el joaca mai bine asa. Daca asa se concentreaza, am zis sa pun presiune pe el.

In Dragos Nedelcu am incredere. Trebuie sa se obisnuiasca si el cu stilul nostru. Are alte deprinderi. El venea intre fundasii centrali, parca era libero. Acum a inceput sa nu mai coboare. Tot ii zicea Dica sa nu mai coboare. Incet, incet se schimba. Plus ca la FCSB e nevoie de agresivitate la mijloc, cum are Pintilii. Dar e tanar, e un copil. Trebuie sa aiba rabdare un an de zile, sa nu se hazardeze", a declarat Gigi Becali la ProX.

Gigi Becali este convins ca in acest sezon va da lovitura cu Florin Tanase. Becali spune ca poate da lovitura cu capitanul sau si il poate transfera pe o suma importanta.

"Anul acesta va fi al lui Tanase. Cred ca va fi foarte bun. I-am zis ca atinge mingea de prea multe ori. In Europa trebuie una sau doua atingeri. Pana sutează el, vine baba cu colaci. O atinge de cel putin trei ori. Are 23-24 de ani. Acum e in plina barbatie, nu mai e tanar. Acum e timpul sa-l vand!", a mai precizat Gigi Becali.