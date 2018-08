HAJDUK SPLIT - FCSB | "Am vrut sa fac o aroganta!" Revelatia Ligii I, la FCSB! Transferul anuntat de Becali! 

Gigi Becali s-a inteles pentru un nou transfer.

Becali a incercat sa-l ia pe Carlos Fortes de la Gaz Metan si sa-l bage pe teren chiar impotriva echipei din Medias. Mutarea nu a fost posibila, iar acum Becali anunta ca atacantul va fi imprumutat de FCSB in iarna. Fortes are un debut fantastic in Romania, 3 goluri in primele 3 meciuri.



"S-au legat asa lucrurile. Dupa meciul pe care l-au jucat ei cu Voluntari, m-a sunat o persoana care a zis ca daca imi place. El spune ca impresarii lui sunt in Portugalia. Eu am zis ca nu ma intereseaza, dar ca e interesant. Dupa meciul cu Dinamo am sunat eu personaa respectiva. E din Moldova, de la Chisinau. Si mi-a zis ca s-au retras de la Iasi si nu s-au inteles si acum fac echipa la Gaz Metan.

Sunt doi moldoveni care au legatura cu impresarii portughezi. Nu Arcadie e impresarului, mai e alta persoana. El a fost la mine ieri. Cand am stat cu moldovenii, dupa ce au plecat in curte erau si portughezii cu fundasul central. Si s-a mutat acolo, mi-a zis ca e si in barca cealalta. El a plecat de la o masa si dupa care s-a mutat in masa cealalta, la portughezii care venisera pentru celalalt fundas central.

I-am zis ca foarte bine, ne intelegem. Dar le-am spus in felul urmator. Eu as vrea, era o aroganta a mea, la pretul asta daca vreau sa imbrace tricoul ros-albastru sa joace impotriva Gazonului. Chiar daca se facea, o faceam in secret si il vedeati in ros-albastru duminica. Asa am vrut sa fac, sa mai glumim, sa radem. Am vrut sa-l iau imprumut. Eu nu pot sa iau jucatori asa, a jucat in C, in D. Imi place usurinta cu care alearga, are potenta, imi place cum tine mingea la picior, nu are niciun fel de emotie si e forta a naturii.

Nu vreau sa-l iau de tot, nu ma intereseaza, il fac sa iau bani pe el. Il iau un an de zile imprumut cu drept de cumparare. Au zis sa puna clauza de 1,2 milioane pe un an de zile. Ei au zis ca vor 100.000, insa le-am zis ca le dau doar daca face tricoul ros-albastru. Ca dovada ca nu depinde de ei, mi-au zis ca vorbim peste sase luni. Bine tata, peste 6 luni vorbim", a spus Becali la PROX.