HAJDUK - FCSB, JOI PRO TV | Asa ceva nu s-a mai intamplat pana acum la FCSB! Balasa i-a raspuns lui Becali dupa ce a fost DESFIINTAT: mesajul postat de fundas

FCSB a plecat aseara spre Split, Croatia, pentru partida tur cu Hajduk din turul 3 preliminar al Europa League. Hajduk - FCSB este in direct la ProTV, joi, ora 21:45.

FCSB este in asteptarea unui nou fundas central. Cel mai probabil, brazilianul Jubal, fost coechipier cu Neymar la Santos, este fotbalistul care va veni sub comanda lui Dica.

Mihai Balasa a fost aspru criticat de Gigi Becali si pare trecut pe linie moarta la FCSB. "Dica abia asteapta, cum sa nu vrea. Pai cum ajunge mingea la Balasa, tremur", au fost cuvintele lui Becali la adresa lui Balasa.

Fundasul central a ales sa raspunda intr-un mod inedit, printr-un mesaj postat pe contul sau de Instagram. Fost jucator la AS Roma, Balasa a postat un mesaj al fostului sau capitan, Daniele De Rossi, ca raspuns pentru patronul de la FCSB.



"Ce se poate vedea? Sunt cele 90 de minute, plus ceea ce facem public pe retelele de socializare si in interviuri. Dar ceea ce faci cu adevarat in interiorul vestiarului, ceea ce faci cand un coechipier are nevoie de tine, ceea ce faci cand un antrenor te pune in dificultate, aceste lucruri sunt stiute doar de cei care le traiesc. Iar aceste lucruri nu sunt uitate de colegi", a fost mesajul lui Daniele De Rossi, mesaj pe care Mihai Balasa l-a publicat pe contul sau de Instagram.