Echipa din Torino a câștigat fără mari emoții duelul cu formația lui Vlad Dragomir, punctând prin Weston McKennie în minutul 67 și prin Jonathan David în minutul 72.

În urma acestei victorii, Juventus a urcat pe poziția 17 în clasament, în timp ce Pafos se află pe poziția 26.

Ce notă a primit Vlad Dragomir! Mijlocașul a fost titular cu Juventus

Vlad Dragomir a fost titular în meciul de pe Juventus Stadium, dar nu a reușit să se remarce cu vreun assist sau vreun gol, în schimb prestația sa nu a fost una salbă.

Schimbat în minutul 78 de Mons Bassouamina, Vlad Dragomir a fost notat cu 6,7 de portarul de specialitate Sofascore.

Mijlocașul echipei naționale a avut două șuturi pe poartă și o ocazie mare ratată. Nici la capitolul pase nu a stat rău: 10 din 15 pase au fost corecte, două dintre acestea fiind chiar periculoase.

Jucătorul de 26 de ani are patru goluri și un assist în 25 de meciuri jucate pentru Pafos în acest sezon.

2 milioane de euro este cota lui Vlad Dragomir, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

