HAJDUK SPLIT - FCSB, PROTV | Croatii au vandut un jucator in Franta cu o zi inainte de meci! Anuntul oficial

Mijlocasul Toma Basic s-a transferat de la Hajduk Split la Girondins de Bordeaux cu o zi inaintea meciului dintre echipa croata si FCSB, din mansa intai a turului 3 preliminar al Europa League, scrie France Football.

Toma Basic, care are 21 de ani, a semnat pe patru ani cu Bordeaux, suma transferului fiind de 3,5 milioane de euro. In turul 2 preliminar al Europa League, Basic a evoluat la Hajduk in dubla cu Slavia Sofia (1-0 acasa, 3-2 in deplasare). El a fost folosit din minutul 53 in tur si a fost integralist in retur.

Bordeaux, care joaca si ea in turul 3 preliminar al celei de-a doua competitii europene intercluburi, cu ucrainenii de la Mariupol, s-a mai intarit in aceasta vara cu extrema nigeriana Samuel Kalu.

