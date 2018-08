HAJDUK - FCSB, JOI PRO TV | Becali si-a facut PRAF un jucator: "Cand ajunge mingea la el, TREMUR! Ori bea, ori fumează, ori femei multe!" Ce spune despre ultimul transfer

Ambele meciuri dintre Hajduk Split si FCSB vor fi in direct la Pro TV! De asemenea, dubla dintre PAOK Salonic si Spartak Moscova va fi in direct la Pro X.

Gigi Becali abia asteapta sa aduca un nou fundas la echipa. Motivul? Este nemultumit de Mihai Balasa, cel care nu mai prinde echipa iar Nicolae Dica a apelat la Momcilovic care sa joace alaturi de Bogdan Planici.



"Le-am dat si la impresari bani, ce sa fac, daca avem probleme. Normal ca in locul lui Balasa, ce sa fac. Va fi titular direct in meciul cu Gaz Metan. Dica abia asteapta, cum sa nu vrea. Pai cum ajunge mingea la Balasa, tremur. I-am marit salariul si el ne nenoroceste. Nu inteleg ce se intampla cu el. Are 23 de ani, i-am dat banderola, am zis ca luam bani multi pe el, dar...Ori bea, ori fumeaza, ori femei multe!" a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Vine inlocuitorul

In locul lui Balasa in primul 11 va intra Jubal Junior, un brazilian de 24 de ani care urmeaza sa vina la Bucuresti sa semneze, conform spuselor lui Becali.

"Eu nu stiu cum il cheama pe fundas, habar nu am. Intrebati-l pe Meme, pe cuvant ca nu stiu. Au venit oamenii la palat, sa vedem daca ne-am inteles. Au spus ca maine vine si jucatorul si semnam cu el. Nu o sa vina liber de contract, dam cam 200-300.000 de euro. Am negociat salariul lui: pleaca de la 180.000 de euro pe an si ajunge la 220.000. E contract pe 4 ani, creste in fiecare an cu cate 10.000 de euro. Eu nu l-am vazut, merg pe mana lui MM, el garanteaza pentru el. Maine vine si semneaza, gata" a mai spus Becali.

Transferul lui Jubal Junior nu este insa 100%, cel putin conform spuselor managerului sportiv al FCSB-ului, Mihai Stoica.

"Din cate stiu eu nu este rezolvat transferul (n.r. al fundasului). Eu cunosc jucatorul, dar nu discut despre el decat daca se va materializa. Deocamdata, din ce simt, desi nu am participat la negocieri, e departe de a fi rezolvat" a spus Mihai Stoica inainte de plecarea catre Split.