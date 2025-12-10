Etapa a șasea din grupa unică a Ligii Campionilor s-a încheiat miercuri seară, pe 10 decembrie. Arsenal și-a păstrat statutul de lider solitar, după ce a învins-o fără emoții pe Club Brugge în Belgia (3-0).

Top 8 după etapa a șasea din grupa unică a Ligii Campionilor

Bayern Munchen se menține pe locul al doilea, după ce a câștigat cu Sporting Lisabona (3-1, pe Allianz Arena), iar PSG (locul 3, 13 puncte, + 11 golaveraj) a plecat doar cu un punct de la Bilbao (0-0).

Tot 13 puncte au și Manchester City (locul 4, +6) și Atalanta (locul 5, +2). Top 8 din grupa unică a Ligii Campionilor este completat de către Inter Milano (12 puncte, +8), Real Madrid (12 puncte, +6) și Atletico Madrid (12 puncte, +3).

Villarreal și Kairat Almaty, primele două eliminate din competiție

Ultimele două clasate, Villarreal (locul 35) și Kairat Almaty (locul 36) au amândouă doar un singur punct și sunt primele două echipe eliminate din Liga Campionilor.

Primele 8 formații din faza ligii se califică direct în optimile Champions League. Locurile 9 - 24 vor disputa un play-off în dublă manșă pentru a stabili componența finală a optimilor.

Grupările poziționate pe locurile 25 - 36 sunt cele care sunt eliminate automat din Liga Campionilor.

