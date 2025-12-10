Printre cei care se află în această situație se numără Ianis Zicu, Marius Croitoru, Mihai Iosif și Romeo Surdu, care au absolvit recent cursurile pentru licența PRO, astfel că au devenit antrenori cu acte în regulă.



În trecut, Marius Croitoru și Mihai Iosif au figurat ca antrenori secunzi în Superligă. Pentru că nu aveau licența PRO, nu puteau fi antrenori principali în acte.



Ianis Zicu, Marius Croitoru, Mihai Iosif și Romeo Surdu sunt antrenori cu licență PRO



Dănuț Oprea, șeful Școlii de Antrenori din Republica Moldova, a confirmat că cei patru mai sus menționați sunt acum antrenori cu acte-n regulă.



"Nu vreau să uit pe cineva. Din România, au absolvit Ianis Zicu, Marius Croitoru în această promoție.



Mai sunt Mihai Iosif, care a promovat cursul, dar mai are examenul de final care va fi zilele următoare, dar și Romeo Surdu. Cei doi sunt în aceeași situație", a declarat Oprea, potrivit digisport.ro.

