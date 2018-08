HAJDUK - FCSB, JOI PRO TV | "Bine, tata, peste 6 luni!" Becali a anuntat o noua mutare la FCSB: super jucatorul asteptat sa vina in iarna

Hajduk - FCSB este in direct la ProTV, joi, ora 21:45. Hajduk Split - FCSB, mansa tur a turului 3 preliminar al Europa League.

Gigi Becali a facut lumina in ceea ce priveste un eventual transfer al lui Carlos Fortes. Patronul FCSB a precizat ca nu a existat niciun fel de strategie de a transfera jucatorul inaintea meciului direct din etapa urmatoare si a explicat ce s-a intamplat de fapt.

Unul dintre impresarii cu care discuta pentru transferul fundasului central asteptat sa semneze astazi era reprezentantul impresarilor lui Fortes in Romania. Astfel, Becali a discutat cu aceasta persoana despre posibilitatea ca jucatorul Gazului sa ajunga la FCSB.

"Niciodata in viata mea nu a fost o practica sa iau un jucator inainte de meciul direct. Dar s-au legat asa. Nu fac gainarii. Dar vorbesc cu voi, va raspund la intrebari. Am vorbit cu un impresar pentru fundasul central si cand sa plece s-a mutat si in barca cealalta. 'Pai ce faci, ma?' 'Pai eu sunt si in tabara asta, sunt impresar si la Fortes', mi-a zis. Am vrut sa-l iau imprumut pe Fortes. Imi place cum alearga, cum tine mingea la picior si o forta a naturii. Nu vreau sa-l iau de tot, ca nu vreau sa ma incarc acuma. Il iau un an de zile imprumut, cu drept de cumparare. Au zis impresarii ca vorbim peste 6 luni. 'Bine, tata, peste 6 luni'. Pai ce strategie? Imi e frica de Gaz Metan?", a declarat Gigi Becali la ProX.

Fortes a explicat aseara ca impresarii sai sunt in Portugalia, prin urmare Gigi Becali nu avea cum sa discute cu ei la Palat.