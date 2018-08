Carlos Fortes ii da replica lui Becali dupa OFERTA facuta de FCSB: "Poate dupa meci chiar ma vor dori!" Ce spune golgheterul Mediasului

Gigi Becali a anuntat joi seara ca s-a intalnit cu agentii lui Carlos Fortes pentru a discuta transferul acestuia.

Gigi Becali spune ca a discutat cu agentii lui Fortes, dar cei de la Gaz Metan nu vor inca sa-l lase sa plece pe fotbalistul in varsta de 23 de ani.

"Pai daca au fost impresarii lui la mine. Au zis niste sume. Si le-am spus suma asta daca duminica isi da cu stangul in dreptul (n.r. rade). Glumesc. Eu le-am spus sa facem actele repede si sa joace duminica in ros-albastru. Au zis ca nu e posibil. Vor sa il mai tina 6 luni la Gaz Metan.

Il iau un an imprumut, cu drept de cumparare pe 5 ani". a spus Gigi Becali la Digi Sport.

La doar cateva minute, Fortes da replica spunand in exclusivitate pentru www.sport.ro ca vorbele lui Becali sunt doar jocuri mentale.

"Agentii mei sunt in Portugalia, nicidecum la Bucuresti. Consider ca sunt doar jocuri mentale inainte de partida directa. Este posibil ca dupa o prestatie buna in meciul cu FCSB sa vina si o oferta concreta, dar pentru moment sunt doar jocuri mentale" a declarat atacantul crescut de Braga.

Carlos Fortes este revelatia sezonului in Liga 1. Acesta a reusit sa inscrie 3 goluri in 3 partide si este golgheterul campionatului, alaturi de Eddy Gnohere. In etapa viitoare, Gaz Metan si FCSB se intalnesc la Medias in etapa a 4-a.