HAJDUK - FCSB 0-0 | Reactia lui Dica dupa egalul de la Split! Mesajul pentru suporteri inainte de retur: "Sa vina cat mai multi!"

FCSB a remizat cu Hajduk Split in deplasare, in partida din turul al treilea preliminar al Europa League.

La finalul partidei, antrenorul FCSB, Nicolae Dica, a vorbit despre evolutia echipei sale.

"La cum a aratat jocul sunt multumit de rezultat. Am intalnit o echipa buna, pe forta, o echipa cu talie. Si terenul ne-a impiedicat si pe noi si pe ei sa avem o posesie buna. Ei avand talie, au avut pasa mai lunga. Am reusit si noi sa pasam, sa ne cream o ocazie mare in minutul 90 si ceva. Important e ca nu am primit gol si ramanem cu sanse de calificare.

Este putin, dar trebuie sa tinem cont ca jucam in Europa League. In seara asta a fost si terenul care ne-a impiedicat sa avem acea posesie pe care am avut-o mai mereu. Dar, eu sper sa reusim mai multe pe partea ofensiva la retur.

Sansele de calificare sunt egale, cum au fost si inainte de acest joc, pentru ca plecam de la 0-0. Jucam pe teren propriu si sper suporterii sa vina sa ne incurajeze in numar mare, cum au venit si cei de la Split in seara asta", a spus Dica la finalul meciului.

Despre schimbarea lui Dennis Man: "A fost un joc nu foarte bun din partea lui Man si am decis sa il introduc pe Jakolis pentru ca este un jucator de viteza".

Despre accidentarile lui Momcilovic si Balasa: "Avem o problema mare pentru ca i-am pierdut pe Marko si pe Balasa, doi jucatori care joaca fundasi centrali, avem nevoie de jucator pe acea pozitie. Eu nu cred ca Balasa va putea juca in retur. Abia mergea acum dupa joc, se pare ca are o entorsa.

Va trebui sa introduc pe cineva, vom vedea pana duminica, in functie de cum sunt si ceilalti. Maine o sa vad daca restul sunt sanatosi".

Despre aducerea unui fundas: "Necesara aducerea unui fundas a fost de la inceputul pregatirii, pentru ca avem doar doi fundasi centrali. Am fost aproape de acel brazilian, dar se pare ca nu va mai veni nici el.

Sa vedem, asteptam. Vom vedea in zilele urmatoare daca vom putea ajunge un fundas. Pana nu semneaza, nu putem fi siguri".

Despre meciul cu Medias din Campionat: "Va fi greu cu Medias, va fi o echipa ofensiva. Au facut un joc bun cu Dinamo. E o echipa agresiva pe teren propriu. Am jucat 90 de minute in aceasta seara, trebuie sa ne revenim, sa fim pregatiti si in campionat".