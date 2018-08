"De ce nu marchezi deloc?" I-a trimis mesaj pe net atacantului dorit de FCSB, nici nu isi imagina ca va primi vreun raspuns! Ce a urmat

Cristian Lopez, fotbalistul dorit in aceasta vara de Gigi Becali la FCSB, a fost pus intr-o situatie inedita.

Un suporter al celor de la RC Lens care a ales echipa franceza in celebrul simulator Football Manager s-a plans ca fostul varf al CFR-ului nu marcheaza in joc. Si i-a trimis un mesaj pe retelele de socializare fotbalistului in varsta de 29 de ani.

"Salutare! Am nevoie sa marchezi mai multe goluri in jocul de Football Manager", a fost mesajul trimis de fan lui Cristian Lopez. Suporterul nu se astepta insa ca jucatorul sa ii si raspunda.

"Da-i prime pentru goluri marcate! Sau pune-l pe banca pentru doua meciuri si in mod sigur va deveni furios si va marca mai mult", a fost replica geniala a lui Cristian Lopez.