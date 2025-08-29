Trupa antrenată de Elias Charalambous s-a calificat în faza principală a celei de-a doua competiții europene, după ce a trecut de FC Drita (3-2 și 3-1 / turul 3 preliminar) și Aberdeen (2-2 și 3-0 / play-off). Anterior, "roș-albaștrii" jucaseră în preliminariile Champions League cu Inter Club d'Escaldes (3-1 și 1-2 / turul 1) și KF Shkendija (0-1 și 1-2 / turul 2).

FCSB a ajuns de zece ori în faza grupelor/ ligii din Cupa UEFA/ Europa League. Cele mai bune rezultate au fost semifinala din 2006 (Cupa UEFA) și două optimi de finală, în 2013 și 2025 (Europa League). Cupa UEFA s-a transformat în Europa League, înaintea sezonului 2009-2010.



Cele mai bune participări ale FCSB în Europa League:

2011-2012 - 2-0 și 1-1 cu ȚSKA Sofia (play-off), locul al doilea în Grupa J (Schalke 0-0, 1-2 / AEK Larnaca 3-1, 1-1 / Maccabi Haifa 4-2, 0-5), 0-1 și 0-1 cu Twente ("16"-imi de finală)

2012-2013 - 0-1 și 3-0 cu Spartak Trnava (turul 3 preliminar), 3-0 și 2-0 cu Ekranas (play-off), primul loc în Grupa E (VfB Stuttgart 1-5, 2-2 / Copenhaga 1-0, 11 / Molde 2-0, 2-1), 2-0, 0-2, 4-2 d.l.d. cu Ajax Amsterdam ("16"-imi de finală), 1-0, 1-3 cu Chelsea (optimi de finală)

2017-2018 - locul al doilea în Grupa G (Viktoria Plzen 3-0, 0-2 / Lugano 1-2, 2-1 / Hapoel Beer Sheva 1-1, 2-1), 1-0 și 1-5 cu Lazio ("16"-imi de finală)

2024-2025 - 1-0 și 1-1 cu LASK (play-off) / locul 11 în Faza Ligii (4-1 cu RFS / 1-0 cu PAOK Salonic / 0-4 cu Glasgow Rangers / 2-0 cu Midtjylland / 0-0 cu Olympiacos / 0-0 cu TSG Hoffenheim / 3-2 cu Qarabag / 0-2 cu Manchester United), 2-0 și 2-1 cu PAOK Salonic (play-off de calificare în optimile de finală), 1-3 și 0-4 cu Olympique Lyon (optimi de finală)



Cele mai bune participări ale FCSB în Cupa UEFA:

2004-2005 - 1-2 și 4-2 cu FK Zelenik (turul 2 preliminar), 2-1 și 2-2 cu ȚSKA Sofia (turul 1), locul al doilea în Grupa B (2-0 cu Standard Liege, 0-1 cu Parma, 2-1 cu Beșiktaș, 0-1 cu Athletic Bilbao), 2-0, 0-2, 4-3 d.l.d. cu Valencia ("16"-imi de finală), 0-0 și 0-2 cu Villarreal (optimi de finală)

2005-2006 - 3-1 și 3-0 cu Valerenga (turul 1), primul loc în Grupa C (4-0 cu Lens, 0-0 cu Sampdoria, 3-0 cu Halmstads BK, 0-0 cu Hertha Berlin), 0-1 și 3-1 cu Heerenveen ("16"-imi de finală), 0-0 și 3-0 cu Betis Sevilla (optimi de finală), 0-0 și 1-1 cu Rapid (sferturi de finală), 1-0 și 2-4 cu Middlesbrough (semifinală)

Foto - Getty Images

