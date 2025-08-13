În sezonul 2005-2006 al Cupei UEFA, echipa denumită încă Steaua la acea vreme a trecut de Valerenga (3-0, 3-1 / turul 1), apoi a câștigat Grupa C, din care au mai făcut parte Lens (4-0), Hertha Berlin (0-0), Sampdoria (0-0) și Halmstads (3-0). Ulterior, "roș-albaștrii" au trecut de Heerenven (3-1, 0-1 / "16"-imi de finală), Betis Sevilla (0-0, 3-0 / optimi de finală) și Rapid (1-1, 0-0 / sferturi de finală), înainte să sufere una dintre marile dezamăgiri ale fotbalului românesc, contra lui Middlesbrough.

După 1-0 la București, în manșa tur a semifinalei, elevii lui Cosmin Olăroiu au condus cu 2-0 pe Riverside Stadium, dar au pierdut în mod incredibil calificarea pe final de partidă (2-4). Anul viitor, Sorin Paraschiv și colegii lui din acea echipă valoroasă vor organiza un meci de gală pentru celebrarea a 20 de ani de la atingerea ultimei semifinale de cupe europene de către o echipă românească.



"M-aș bucura mult să-i reunim noi la acest meci demonstrativ pe fanii steliști"

"Ce repede a trecut timpul, 20 de ani... Nu-mi vine să cred. La ultima întâlnire, cea de la Suceava, unde Goian a făcut un eveniment foarte frumos și ne-am reîntâlnit după foarte mult timp, s-a discutat să organizăm o aniversare de 20 de ani. Încă nu știm ce se va întâmpla, dar așa s-a discutat la ultima noastră întâlnire. Mai mult ca sigur vom organiza un eveniment, dar încă nu știm locația și contra cărei echipe vom juca. Nu știu dacă vom avea ocazia să ne luăm revanșa contra lui Middlesbrough, vom vedea.



Acel meci este uitat de noi, nu vreau să-mi mai aduc aminte. Nici până astăzi nu am reușit să văd acea partidă în reluare. Nici măcar un rezumat nu am reușit să văd. A fost un meci foarte dureros pentru mine. Chiar dacă eu în meciul retur nu am jucat, am avut cartonașe galbene, eu și Bănel. Nu am jucat atunci, dar nu am putut să mai văd acel meci.

"Am mers la meciurile ambelor echipe, am fost și în Ghencea și pe Arena Națională"



Cred că am umple Arena Națională, cu siguranță o putem face. Fanii steliști ar fi alături de noi. Deși ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, nu vreau să dezvolt acest subiect... Fanii Stelei s-au împărțit în două, sunt în tabere diferite. M-aș bucura mult să-i reunim noi la acest meci demonstrativ, pentru că la acele meciuri erau doar fanii Stelei, nu erau ai CSA sau ai FCSB. După câțiva ani a apărut această rivalitate, pe care nu am înțeles-o niciodată. Asta nu a făcut decât rău galeriei și Stelei, în special.



Din punctul meu de vedere, am jucat la o singură echipă. Asta îmi place mie să cred. Nu aș vrea să vorbesc despre echipe diferite. Am mers mai rar, dar am mers la meciurile ambelor echipe, am fost și în Ghencea și pe Arena Națională. Pe mine mă primește bine toată lumea. Am văzut că s-a iscat un mare scandal, am evitat să iau apărarea uneia dintre părți. Oamenii au devenit recalcitranți la această întrebare și nu vreau să răspund. Am refuzat să dezvolt acest subiect.



Sunt bine primit în Ghencea, am jucat atâția ani acolo. La 13 ani am călcat prima dată în Complexul 'Steaua'. Am foarte mulți prieteni și la echipa care joacă pe Arena Națională. Am oameni la care țin în ambele cluburi. Nu aș vrea să supăr pe nimeni, pentru că eu am jucat la Steaua și sunt fan Steaua, indiferent de situația actuală", a declarat Sorin Paraschiv pentru Sport.ro.

