Darius Olaru (dublă) și Adrian Șut au fost cei care au asigurat victoria FCSB-ului pe Arena Națională, după 2-2 în meciul tur. Scoțienii au evoluat mai bine de o repriză în zece oameni, după eliminarea lui Alexander Jensen.



Gigi Becali: ”Am făcut o ofertă”



Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a arătat încântat de performanța reușita de echipa sa, având în vedere că vor intra peste șapte milioane de euro în club din start, bani la care se vor adăuga și alte sume în funcție de rezultate și biletele vândute pentru meciurile din Europa League.



Entuziasmat, Becali a anunțat oferta pentru Louis Munteanu (23 de ani), golgheterul campionatului. E gata să ofere 4,5 milioane de euro, sumă care, cel puțin la nivel declarativ, nu-l încântă pe omologul său de la CFR Cluj, Neluțu Varga.



„Am făcut o ofertă, am ridicat-o la 4,5 milioane de euro”, a spus Gigi Becali, după meci.



În sezonul precedent, Louis Munteanu a evoluat în 42 de partide pentru cei de la CFR Cluj, în toate competițiile. A reușit să înscrie de 25 de ori, a bifat trei assist-uri și a câștigat titlul de golgheter al campionatului.



În prezent, site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de cinci milioane de euro.



Scoțienii, dați pe spate de golul lui Adrian Șut



Darius Olaru a deschis scorul pe finalul primei reprize, când a transformat un penalty obținut de David Miculescu. În repriza secundă, Adrian Șut a făcut 2-0, cu un șut imparabil din afara careului.



BBC Scotland a reacționat după golul marcat de Adrian Șut.



”Ăsta da șut! Adrian Șut trimite pe centrul porții, dar are multă forță, iar Dimitar Mitov este vizibil surprins”, a scris BBC.

