După ce a câștigat fără rivală titlul în campionatul trecut, FCSB s-a culcat pe o ureche că e "invincibilă". Dar să fii puțin peste media campionatului românesc nu numai că nu mai reprezintă o medalie de onoare și o garanție că faci față unor echipe din top 10 campionate din Europa, dar nu mai e nici măcar o asigurare că nu ai emoții cu adversari din Andorra și Macedonia de Nord. În plus, ceva pare să se fi întâmplat în ultimele două luni, cu o echipă altfel echilibrată, care pare să sufere de uzură și nu a primit piese de schimb.



"Starul campaniei a fost Dennis Politic, dar rocada pare un câștig pentru Dinamo"

Pe lângă problemele pe care toată lumea le știe, cu patronul care taie și spânzură în privința aducerilor de jucători, a plecărilor și a schimbărilor, în această vară a apărut și un blocaj la nivel de mercato. De obicei, FCSB cumpăra cel puțin doi - trei fotbaliști care aduceau o plusvaloare. În această vară, inexplicail, deși Gigi Becali spera din nou la grupele Champions League, marile lovituri pe piața transferurilor s-au lăsat așteptate.



Starul campaniei a fost Dennis Politic, dar rocada pare un câștig pentru Dinamo, care a cedat un jucător fragil, cu accidentări dese la activ, și l-a primit la schimb pe Alexandru Musi, un fotbalist mai tânăr și de aproximativ aceeași valoare, plus 970.000 de euro. Andrei Gheorghiță a fost cumpărat cu 250.000 de euro de la Poli Iași, dar a fost mult timp accidentat și intrase în colimatorul patronului, așa că plecarea sa la Petrolul pare iminentă.



Eterna speranță Denis Alibec a ajuns la 34 de ani, dar păstrează aceleași metehne și a mai pierdut din vitalitate, așa că transferul său la o echipă care vrea în grupele Champions League e un nonsens. Daniel Graovac are experiență și e un fotbalist util, dar a jucat 15 minute la returul cu Shkendija și a fost titulat în remiza cu Hermannstadt și nu pare să fie considerat o piesă importantă pentru noul sezon. Ovidiu Perianu s-a întors după împrumutul la Unirea Slobozia și a fost deja tras pe linie moartă, urmând să fie trimis la o altă echipă din Liga 1, cel mai probabil la Farul.



"Ștefănescu era un jucător util de lot, care putea evolua pe trei - patru posturi"

La capitolul plecări, "roș-albaștrii" s-au despărțit deja de Marius Ștefănescu (Konyaspor), un jucător util de lot, care putea evolua pe trei - patru posturi, Alexandru Musi (Dinamo) și William Baeten (contract reziliat), iar în perioada următoare mai pot fi împrumutați sau dați afară Alexandru Băluță, Malcom Edjouma, David Kiki, Andrei Gheorghiță, Jordan Gele și Alexandru Pantea, în timp ce Ștefan Târnovanu, Siyabonga Ngezana, Adrian Șut sau Darius Olaru pot fi vânduți.



Dacă mai punem la socoteală că Daniel Bîrligea, principalul atacant al echipei, a fost accidentat (fractură de stres la metatarsian) și că Vlad Chiricheș, Octavian Popescu, Siyabonga Ngezana și alți titulari sunt departe de forma din imaginația patronului, atunci e clar că principala problemă a FCSB-ului e de resursă umană.



"Simpla participare în Conference League nu mai poate fi considerată o performanță"

Și aceasta nu se poate regla decât în perioada de mercato din iarnă. Pentru că Gigi Becali va aștepta, probabil, să vadă dacă echipa se va califica în grupele unei competiții europene și să încaseze ceva, înainte de a cheltui câteva milioane de euro pe aducerea unor noi jucători, care ar putea să fie "invincibili" doar în Liga 1, în cazul unor alte rateuri în preliminariile Europa League și Conference League.



Dar simpla participare în a treia competiție europeană pentru campioana unei țări cu pretențiile, istoria, talentul și investițiile României, în care anul trecut au jucat Vikingur Reykjavik, FC Noah, The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid sau Petrocub Hîncești, nu mai poate fi considerată o performanță, ci cel mult un pansament pe o rană adâncă.

Text și foto - Gabriel Chirea