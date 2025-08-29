Darius Olaru a deschis scorul pe finalul primei reprize, când a transformat un penalty obținut de David Miculescu. Extrema dreapta a lui FCSB a provocat un henț în careu al lui Alexander Jensen, care i-a adus și eliminarea jucătorului de la Aberdeen. Șut a făcut 2-0 în minutul 52, iar Olaru a stability scorul final șapte minute mai târziu.

Jimmy Thelin: ”Mi s-a spus că decizia la penalty a fost severă!”

Jimmy Thelin a comentat penalty-ul obținut de David Miculescu pe finalul primei reprize. Chiar dacă a mărturisit că nu a revăzut faza, antrenorul lui Aberdeen a transmis că cei din staff-ul tehnic i-au transmis că decizia a fost prea drastică.

”Penalty-ul a fost unul dur și a schimbat dinamica meciului. Nu am revăzut faza, dar mi s-a spus că a fost o decizie severă. Nu e o scuză, dar a schimbat jocul. Cum este Alexander? Suntem o echipă și, deși a fost o situație grea, cred că s-a descurcat bine. Asta e viața de fotbalist, ne susținem mereu unii pe alții și facem totul împreună.

Nu pot spune că a fost greșeala lui, pentru că a fost un duel. Diferența dintre meciuri a fost că atunci când noi am greșit, ei ne-au pedepsit dur, iar când ei au greșit, noi nu am profitat”, a spus Jimmy Thelin după meci.

Jimmy Thelin: ”FCSB a fost mai bună în momentele critice!”

De altfel, antrenorul lui Aberdeen a mărturisit că FCSB a meritat calificarea în faza principală a competiției, deoarece roș-albaștri au profitat de șansele create, în timp ce echipa sa nu a reușit.

”Ei și-au valorificat oportunitățile cu calm și calitate. Și noi am avut ocazii, dar nu le-am putut fructifica. Ei au fost mai buni în momentele critice, au marcat, iar noi nu am făcut-o atunci când am avut șansa. Nu avem ce comenta în privința asta. Ne dorim mereu să demonstrăm ceva în astfel de momente, dar nu am fost cu adevărat pregătiți.

Trebuie să ne îmbunătățim prestația în Conference League. Trebuie să creștem și să devenim mai buni. Singura cale de a progresa ca echipă este să fim aici, să trecem prin asta și să găsim acel calm împreună. De aceea, înainte de penalty, eram destul de mulțumit, am văzut o echipă mai matură.

Am început bine meciul, ambele partide au fost echilibrate cât timp a fost unsprezece contra unsprezece. Am fost mai echilibrați și mai controlați, dar după aceea lucrurile au luat o turnură greșită pentru noi. Cel mai bun mod de a evolua este să fim în Europa și să învățăm din asta, așa crește o echipă. Nu putem repeta aceleași greșeli”, a adăugat antrenorul lui Aberdeen.

