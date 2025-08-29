LIVE TEXT FCSB și Universitatea Craiova își află adversarele din Europa League și Conference League, de la 14:00. Cum arată urnele

FCSB și Universitatea Craiova &icirc;și află adversarele din Europa League și Conference League, de la 14:00. Cum arată urnele Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB și Universitatea Craiova își află, joi după-amiază, adversarele din faza principală a Europa League, respectiv Conference League. UEFA organizează tragerile la sorți cu începere de la ora 14:00.

TAGS:
FCSBUniversitatea CraiovaEuropa LeagueConference Leaguetragere la sorti
Din articol

Tragere la sorți Europa League. FCSB, în urna a treia valorică

Evenimentul de la Monaco va începe cu tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League, de la ora 14:00.

După 5-2, la general, contra lui Aberdeen, în play-off-ul Europa League, FCSB și-a asigurat calificarea în faza principală. Campioana României va avea opt adversare, câte două din fiecare urnă valorică. Vor fi patru meciuri acasă și patru în deplasare.

La fel ca în Champions League, tragerile la sorți pentru Europa și Conference League vor fi efectuate cu ajutorul unui software care va stabili în doar câteva secunde toate cele 8 adversare pentru fiecare echipă.

Tragere la sorți Conference League. Universitatea Craiova, în urna a șasea valorică

Tragerea la sorți pentru faza principală din Conference League este programată imediat după cea pentru Europa League. Universitatea Craiova, care a eliminat Istanbul Bașakșehir (5-2, la general), se află în a șasea urnă valorică.

Oltenii vor juca 6 meciuri în faza principală, urmând să aibă un duel cu câte o adversară din fiecare urnă valorică. Vor fi trei meciuri acasă și trei meciuri în deplasare.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic &icirc;n București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
ULTIMELE STIRI
Șansa rom&acirc;ncei Jaqueline Cristian: cine &icirc;i va fi adversară pentru un loc &icirc;n optimile US Open 2025
Șansa româncei Jaqueline Cristian: cine îi va fi adversară pentru un loc în optimile US Open 2025
Gigi Becali, refuz total pentru un jucător pe care l-a dorit &icirc;n trecut: &rdquo;Nu faci bani cu el!&rdquo;
Gigi Becali, refuz total pentru un jucător pe care l-a dorit în trecut: ”Nu faci bani cu el!”
Jose Mourinho, OUT de la Fenerbahce chiar &icirc;nainte de tragerea la sorți pentru Europa League!
Jose Mourinho, OUT de la Fenerbahce chiar înainte de tragerea la sorți pentru Europa League!
PAOK, din nou adversara lui FCSB? Reacția lui Răzvan Lucescu după ce a spulberat Rijeka
PAOK, din nou adversara lui FCSB? Reacția lui Răzvan Lucescu după ce a spulberat Rijeka
Perfectul simplu care aduce mai mult ca perfectul. Caramavrov apreciază spiritul Craiovei și remarcă revenirea FCSB-ului
Perfectul simplu care aduce mai mult ca perfectul. Caramavrov apreciază spiritul Craiovei și remarcă revenirea FCSB-ului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a făcut anunțul după FCSB - Aberdeen 3-0: &rdquo;Am făcut o ofertă&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul după FCSB - Aberdeen 3-0: ”Am făcut o ofertă”

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Gigi Becali anunță ultimul jucător pe care-l vrea la FCSB: &rdquo;Dacă &icirc;l dă, &icirc;l iau&rdquo;

Gigi Becali anunță ultimul jucător pe care-l vrea la FCSB: ”Dacă îl dă, îl iau”

Nemulțumirea scoțienilor după FCSB - Aberdeen 3-0: Asta spune regulamentul UEFA

Nemulțumirea scoțienilor după FCSB - Aberdeen 3-0: "Asta spune regulamentul UEFA"

Un nou patron &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei: &rdquo;El e acum numărul 1&rdquo;

Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”

FCSB - Aberdeen 3-0. Campioana Rom&acirc;niei se califică din nou &icirc;n Europa League

FCSB - Aberdeen 3-0. Campioana României se califică din nou în Europa League

CITESTE SI
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic &icirc;n București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva

stirileprotv Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

&bdquo;De frica&rdquo; CCR, guvernul Bolojan a &bdquo;spart&rdquo; Pachetul 2 &icirc;n șase &bdquo;pachețele&rdquo;. Lista măsurilor asumate oficial

stirileprotv „De frica” CCR, guvernul Bolojan a „spart” Pachetul 2 în șase „pachețele”. Lista măsurilor asumate oficial

Ministerul Educației anunță o schimbare &icirc;n școli, cu două săptăm&acirc;ni &icirc;nainte de &icirc;nceperea noului an. Se reorganizează clasele

stirileprotv Ministerul Educației anunță o schimbare în școli, cu două săptămâni înainte de începerea noului an. Se reorganizează clasele

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!