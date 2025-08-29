Tragere la sorți Europa League. FCSB, în urna a treia valorică

Evenimentul de la Monaco va începe cu tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League, de la ora 14:00.

După 5-2, la general, contra lui Aberdeen, în play-off-ul Europa League, FCSB și-a asigurat calificarea în faza principală. Campioana României va avea opt adversare, câte două din fiecare urnă valorică. Vor fi patru meciuri acasă și patru în deplasare.

La fel ca în Champions League, tragerile la sorți pentru Europa și Conference League vor fi efectuate cu ajutorul unui software care va stabili în doar câteva secunde toate cele 8 adversare pentru fiecare echipă.

