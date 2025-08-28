Partida a fost transmisă LIVE pe PRO TV și VOYO, iar victoria a fost semnată de Darius Olaru (dublă) și Adrian Șut.



După meci, presa scoțiană a reacționat dur la deciziile arbitrajului. Britanicii sunt de părere că momentul decisiv al partidei a fost penalty-ul acordat FCSB-ului și eliminarea lui Alexander Jensen.



Scottish Sun a scris că Aberdeen are un „serios motiv de nemulțumire” și va juca în Conference League, în timp ce The Scotsman a explicat că, în Scoția, astfel de situații sunt adesea trecute cu vederea și că penalty-ul ar fi fost discutabil.



Nemulțumirea scoțienilor după FCSB - Aberdeen 3-0: "Asta spune regulamentul UEFA"



În minutul 40, David Miculescu a fost oprit în careu, iar mingea a atins mâna lui Alexander Jensen, aflat deja cu un cartonaș galben. Arbitrul VAR portughez Tiago Martins a sfătuit centralul norvegian Espen Eskas să revadă faza, care a decis penalty și cartonaș roșu pentru Jensen. Căpitanul FCSB, Darius Olaru, a transformat lovitura de la 11 metri fără emoții, stabilind scorul la 1-0 înainte de pauză.



"Aberdeen va juca în Conference League în acest sezon, după ce speranțele pentru Europa League au fost spulberate la București.



A fost o dublă lovitură pentru Aberdeen. Decizia penalty-ului a fost probabil corectă, asta spune regulamentul UEFA, dar în Scoția astfel de hențuri accidentale sunt adesea trecute cu vederea. Căpitanul FCSB, Darius Olaru, a executat fără ezitare penalty-ul, învingându-l pe portarul Dimitar Mitov, care ghicise colțul.



Aberdeen a profitat de reducerea FCSB la zece oameni în manșa tur, dar acum rolurile s-au inversat. Gazdele au revenit de la vestiare cu elan și au dominat rapid jocul.



Cel puțin, Aberdeen are tragerea la sorți pentru Conference League de vineri, o competiție pentru care este mai bine pregătită. Se anunță o perioadă aglomerată pe piața transferurilor la Pittodrie", au scris jurnaliștii de la The Scotsman.

Campioana României își va afla adversarele din faza principală Europa League vineri, la ora 14:00, atunci când are loc tragerea la sorți.

FCSB se va afla în urna a treia la tragerea la sorți.

Programul meciurilor va fi stabilit, duminică, pe 31 august, a anunțat UEFA.

