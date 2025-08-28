LIVE TEXT FCSB - Aberdeen, în direct pe PRO TV și VOYO, de la 21:30! „Roș-albaștrii” țintesc calificarea în Europa League

FCSB - Aberdeen, &icirc;n direct pe PRO TV și VOYO, de la 21:30! &bdquo;Roș-albaștrii&rdquo; țintesc calificarea &icirc;n Europa League Europa League
FCSB - Aberdeen se vede în direct pe PRO TV și VOYO, de la 21:30.

Partida FCSB - Aberdeen, din returul play-off-ului Europa League, va avea loc joi, de la ora 21:30 și va putea fi vizionat în direct la PRO TV și pe platforma VOYO.

  • Partida va putea fi vizionată și în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

FCSB - Aberdeen, în direct pe PRO TV și VOYO, de la 21:30

Meciul din Scoția s-a încheiat 2-2, în urma golurilor marcate de Daniel Bîrligea și de Darius Olaru pentru FCSB, în timp ce Aberdeen a înscris prin Dante Polvara și Ester Sokler.

FCSB vine după înfrângerea surprinzătoare din campionat cu FC Argeș, scor 0-2, și după turul cu Aberdeen, în care eliminarea lui Cisotti a fost decisivă în finalul partidei, când scoțienii au reușit să egaleze. Echipa bucureșteană se situează pe locul 13 în clasamentul Superligii după șapte etape cu doar cinci puncte.

De cealaltă parte, Aberdeen se află pe ultimul loc în campionat după primele două etape. Fără punct în acest start de sezon, aceștia au pierdut primele două dueluri cu cu Celtic și Hearts. Spre deosebire de FCSB, scoțienii nu au jucat în această etapă și s-au putut concentra pentru duelul de joi.

Echipele probabile:

  • FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Șut, Chiricheș – Miculescu, Olaru, Tănase – Bîrligea.
  • Aberdeen: Mitov; Jensen, Dorrington, Milne, Molloy; Palaversa, Nilsen; Milanovic, Aouchiche, Keskinen; Yengi

Jimmy Thelin: „Becali are încredere în echipa lui, la fel cum și noi credem în echipa asta”

În privința formei slabe a lui FCSB din campionatul intern - doar doar 5 puncte în 7 etape - Thelin a declarat: „Este o diferență între meciurile din campionat și cele din play-off-ul Europa League. Meciul de mâine l-aș compara cu finala Cupei Scoției pe care am jucat-o sezonul trecut. Astfel de jocuri sunt diferite, sunt alte emoții. Avem mare încredere că putem reuși mâine”.

Acuzat de aroganță în Scoția după ce s-a arătat ferm convins că FCSB va elimina Aberdeen, Gigi Becali a plusat cu o zi înainta returului, când a declarat că acum vizează câștigarea Europa League. Jimmy Thelin a avut o replică scurtă pe marginea acestui subiect.

„Nu am nimic de spus despre asta. Nu am citit și nu am auzit declarațiile respective. Patronul de la FCSB are încredere în echipa lui, la fel cum și noi credem în noi, în jucătorii noștri”, a mai pus Jimmy Thelin.

