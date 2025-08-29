Pentru calificarea în Europa League, FCSB a încasat 4,31 milioane de euro, la care se adaugă 530.000 de euro, bani încasați din disputarea tururilor preliminare Champions League și Europa League.

La ce sumă poate ajunge FCSB în Europa League

De altfel, din Market Pool, roș-albaștrilor le vor mai intra în conturi 430.000 de euro și 1,12 milioane de euro datorită coeficientului din ultimii 10 ani.

În total, FCSB va încasa 6.464.000 de euro pentru calificarea în faza principală Europa League și, conform Football Meets Data, ocupă locul 33 din 36 în topul încasărilor. Doar Malmo, SK Brann și KRC Genk câștigă mai puțin decât campioana României.

Surprinzătoare este suma câștigată de Steaua Roșie Belgrad, locul 4 în topul încasărilor, care va încasa 14.638.000 de euro. Sârbii au câștigat și 4,29 de milioane de euro pentru că au disputat play-off-ul Champions League.

Fenerbahce este clubul cu cele mai mari încasări după încheierea preliminariilor, 16.911.000 de euro. Top 3 este completat de Rangers (16.203.000 euro) și AS Roma (15.077.000 euro).

Totuși, în funcție de prestațiile din faza principală a competiției, roș-albaștrilor le mai pot intra în conturi sume importante. Pe lângă banii din bilete, pentru fiecare victorie, FCSB va câștiga 450.000 de euro, iar egalurile se premiază cu 150.000 de euro. De altfel, în funcție de locul în clasament la finalul fazei principale, campioana Românei mai poate încasa alte câteva sute de mii de euro.

